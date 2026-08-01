Efeler’de ulaşım ağı güçleniyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kent merkezi ile kırsal mahalleleri kapsayan program doğrultusunda ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan ve zamanla deforme olan yolları asfaltla yenileyerek vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım sağlaması için yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda Alanlı, Mimar Sinan, Işıklı, Ovaeymir ve Efeler mahallelerinde asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla birlikte bozulan yol zeminleri yenilenirken, araç ve yaya trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçe genelinde yol yatırımlarının planlı şekilde devam edeceğini belirterek, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını önceleyen hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.