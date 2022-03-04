Efeler'deki okul ve yurt kantinleri denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler'deki okul ve yurt kantinleri denetlendi

04.03.2022 10:16
Efeler'deki okul ve yurt kantinleri denetlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde okul, yurt ile kreşlerin kantin ve yemekhanelerinde Efeler Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri denetim gerçekleştirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde okul, yurt ile kreşlerin kantin ve yemekhanelerinde Efeler Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri denetim gerçekleştirdi.

Efeler Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilçe genelindeki okul, yurt ile kreşlerin kantin ve yemekhaneleri denetimden geçirildi. Denetimlerde, kantinlerde satılan yiyeceklerin son kullanma tarihleri incelenerek, satışa uygun olup olmadıkları kontrol edildi. Kantinlerdeki hijyen kuralları ve gıda ürünlerinin kontrol edildiği denetimlerde görülen eksiklikler nedeniyle kantinciler uyarıldı. - AYDIN

Efeler'deki okul ve yurt kantinleri denetlendi

YORUMLAR
500
Aydın'da hırsızlara 'Gece Kartalları' engeli Aydın'da hırsızlara 'Gece Kartalları' engeli Demirci atölyesine uyuşturucu baskını: 2 kişi tutuklandı Demirci atölyesine uyuşturucu baskını: 2 kişi tutuklandı

Efeler, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'deki okul ve yurt kantinleri denetlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:31 Dolmabahçe Sarayı'ndaki korkutan yangın söndürüldü: Tarihi eserler inceleniyor
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
09:27 Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?
09:25 İstifa eden eski bakan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama
09:18 Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belirlendi!
09:07 Futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Yağmur Sarnıç'ın hapis cezası kesinleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:22:30. #1.11#
SON DAKİKA: Efeler'deki okul ve yurt kantinleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement