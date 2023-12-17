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Efeler İlçe Müftülüğü Külliye Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Yerli Malı Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Efeler İlçe Müftülüğü Külliye Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Yerli Malı Haftası Etkinliği

Efeler İlçe Müftülüğü Külliye Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursunda eğitim gören minikler için 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası' etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte vakit geçirdi ve yerli malı kullanımının önemini vurguladı.

Efeler İlçe Müftülüğü Külliye Cami 4-6 Yaş Kur\'an Kursunda Yerli Malı Haftası Etkinliği
17.12.2023 - 11:04,  Güncelleme: 11:06
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Efeler İlçe Müftülüğü Külliye Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursunda eğitim gören minikler için 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası' etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte vakit geçiren Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Yerli Malı haftası içinde önemli mesajlar barındırıyor. Hem kültürel hem dini boyutu olan bu önemli günde biz de yavrularımız ile beraber olmak istedik. Çocuklarımıza ülkemizin kendine ait olan ürünlerinin kullanılmasının gerekliliğini, Rabbimizin bizim için yarattığı nimetlerin çeşitliliğinden ve bu nimetler için Allah'a teşekkür etmemiz gerektiğini evlatlarımıza bir kez daha hatırlattık. Ayrıca bu nimetleri israf etmeden tüketmek gerektiğini, günümüzün en büyük problemlerinden olan israfın önüne geçmek adına çocuklarımızı bilinçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Kur'an Kursu öğreticileri veliler ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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