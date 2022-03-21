Efeler Kaymakamı Şahin pitaya üreticileri ile görüştü - Son Dakika
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Efeler Kaymakamı Şahin pitaya üreticileri ile görüştü

21.03.2022 10:01
Efeler Kaymakamı Şahin pitaya üreticileri ile görüştü

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ilçe genelinde ejder meyvesi olarak bilinen pitaya üretimi yapan çiftçileri seralarında ziyaret ederek sohbet etti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ilçe genelinde ejder meyvesi olarak bilinen pitaya üretimi yapan çiftçileri seralarında ziyaret ederek sohbet etti.

Efeler Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Efeler Diyarında Pitaya Projesi' kapsamında ücretsiz ejder meyvesi fidesi dağıtılan üreticiler seralarda yetiştirdikleri ürünlerden meyde elde etmeye başladı. Proje kapsamında seralarda ürünlerini yetiştiren üreticileri sık sık ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin son ziyaretini pitaya üreticileri Ferhat Güçlü ve Vildan Uğurlu ve Gölhisar Mahallesi'nde kadın girişimci Dilayda Bilge'ye gerçekleştirdi. Kaymakam Şahin üreticilerle durum değerlendirmesi yaparak üretimleri hakkında görüş alış-verişinde bulundu.

Ziyarete İşletme Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ece Armağan, Dr. Öğr. Üyesi Esma Durukal, ADÜ Köşk Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Onur Durukal, Efeler İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen ve Valilik Proje Ofisinden Ziraat Mühendisleri Dr. Ebru Serter ile İlknur Böğrekçi de eşlik etti. - AYDIN

Efeler Kaymakamı Şahin pitaya üreticileri ile görüştü
Efeler Kaymakamı Şahin pitaya üreticileri ile görüştü
Efeler Kaymakamı Şahin pitaya üreticileri ile görüştü

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Cemal Şahin, Gölhisar, Hisarcık, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Kaymakamı Şahin pitaya üreticileri ile görüştü - Son Dakika


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