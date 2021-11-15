Efelerli kadınlar Hanımevi'ni çok sevdi - Son Dakika

Aydın'da bir ilke daha imza atılarak Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hayata geçirilen Hanımevi, kentteki kadın vatandaşların ilgisiyle doluyor.

Kadınlar için hayata geçirdiği projelerle 'Kadın Dostu Başkan' olarak anılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sadece kadın vatandaşların vakit geçirip, sosyalleşebileceği Hanımevi'nin açılışını 25 Ekim'de Zafer Mahallesi Zafer Meydanı'nda görkemli bir törenle gerçekleştirdi. "Efeler'de bir eviniz var" sloganıyla hizmete giren Hanımevi, nezih ortamı, içinde çocuk oyun alanı bulunan bahçesi, kitaplığı, televizyonu ve ücretsiz ikramlarıyla açıldığı günden bu yana yüzlerce kadın misafirini ağırladı.

Hanımevi'ni ilçeye kazandırdığı için Başkan Mehmet Fatih Atay'a teşekkürlerini ileten Efelerli kadınlar, proje ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

1965 yılından bu yana Aydın'da yaşadığını belirten Gülsüm Efe Parmaksız, daha önce kentte sadece kadın vatandaşların hizmetine sunulan böyle nezih bir yer görmediğini ifade etti. Parmaksız, "Kadınların gelip, dinlenebileceği çok güzel bir yer burası. Hanımlar evlerinde sıkılabilir. Buraya gelince diğer hanımlarla tanışıp, sohbet edebiliyoruz. Sosyalleşebiliyoruz. Güzel bir proje olmuş" diye konuştu.

Hanımevi'nin çok iyi düşünülmüş güzel ve farklı bir proje olduğuna dikkati çeken Nezahat Eşin ise, "Hanımevi Aydın'da bir ilk. Hanımevi'ni görünce dedim ki Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay, biz kadınların yanında, bize değer veriyor. Bu beni çok duygulandırdı" dedi.

Hanımevi'ni çok beğendiğini söyleyen Şeyma Nur Yıldız ise şöyle konuştu:

"Sadece kadınlara özel olması çok güzel. Oturup arkadaşlarımla sohbet edebiliyorum, aynı zamanda çocuğumla gelerek, onunla da kaliteli vakit geçirebiliyorum. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederiz." - AYDIN