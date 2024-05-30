Efes-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı İzmir'de Başladı - Son Dakika
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Efes-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı İzmir'de Başladı

Efes-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı İzmir\'de Başladı

İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gündüz safhası denizden yapılan kara bombardımanıyla başladı.

30.05.2024 15:37
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İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gündüz safhası denizden yapılan kara bombardımanıyla başladı. Tatbikatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece safhası, dün gece saatlerinde başarıyla tamamlanmıştı. Bugün ise sabah saatlerinde gündüz safhası icra edildi. Seferihisar içesi Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın seçkin gözlemci gününün ikinci gününü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, TSK komuta kademesi ve diğer ülkelerden seçkin gözlemciler izledi.

Denizden yapılan kara bombardımanıyla başladı

45 ülkeden bin 745 yabancı ve 9 bin 139 milli olmak üzere toplamda 10 bin 884 personelin katıldığı tatbikatın gündüz safhası, senaryo gereği gece başlayan hava hücum harekatına devam edildi, top ve komuta kontrol araçları havadan helikopterlerle taşındı. Tatbikat topçu ve havan atışlarıyla sürdü. Gece başlayan Hava Hücum Harekatına (HHH) devam edildi. Top/obüs ve komuta kontrol araçları havadan taşındı. Senaryo gereği yaralı personel helikopter ile seyyar sahra hastanesine tahliye edildi. Amfibi hücum harekatına yönelik yakın hava desteği verildi. Amfibi harekat kapsamında makinalı tüfek ve rpg-7 r/a atışları yapıldı. Amfibi hedef sahasındaki (AHS) muhasım denizaltı (d/a) tespit edildi. Daha sonra alim torpidosu atışı yapıldı. Amfibi harekatı destekleyen topçu atışları gerçekleştirildi. Hava muharebe devriyesi görevi yapıldı. Yamaç çökertmesi icra edilerek mayınlı saha ve tel engellerinden geçit açıldı. Ardından düşman denizaltı tespit edildi ve talim torpidosu atışı yapıldı.

'MAG'ın tespit ettiği mayın imha edildi

Amfibi hücum harekatını destekleyen topçu atışları yapıldı. Ardından keskin nişancı atışları gerçekleştirildi. Mayın avlama gemisinin (MAG) tespit ettiği mayın, otonom sualtı aracı ve mayın harbi dalgıçları ile teşhis edildi ve imhası gerçekleştirildi. Amfibi harekatı destekleyen topçu atışları yapıldı. Daha sonra taarruz helikopter atışları yapılarak bot harekatı icra edildi. Denizde arama kurtarma ve sıhhi tahliye yapıldı. Bir yaralı denizaltından TCG Anadolu'ya sıhhi tahliye edildi.

Tanksavarlar düşman zırhlı araçlarını imha etti

Senaryo gereği, tespit edilen düşman zırhlı araçların imhası kapsamında tanksavar atışı gerçekleştirildi. Muharebe arama kurtarma harekatı ve hava savunması yapıldı. Zamana duyarlı yüksek değerde hedefe direkt görev harekatı icra edildi. Uzman nişancı unsuru tarafından kritik hedefler etkisiz hale getirildi. AKINCI TİHA atışı, zırhlı muharebe aracı (ZMA) atışı, destek ateşleri kapsamında topçu ve havan atışları, tank topu atışı gerçekleştirildi. Havadan lojistik ikmal desteği verildi.

Meskun mahal muharebesi senaryosu kapsamında, tespit edilen düşman zırhlı araçlarının imhası kapsamında tanksavar atışı gerçekleştirildi. Harekatın yakın hava desteği verildi. Birleşme harekatı destek ateşleri kapsamında topçu ve havan atışları yapıldı. Birleşme harekatının icrasının ardından tatbikat sona erdi.

Tatbikatın bitiminde Türk Yıldızları selamlama gösterisi gerçekleştirdi. Sonrasında Kıbrıs Barış Harekatının 50'nci yılı dolayısıyla Deniz Kuvvetler Komutanlığı 50 gemi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Efes, Ege, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efes-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı İzmir'de Başladı - Son Dakika

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