Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İsabey Mahallesi'nde Bahar Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İsabey Mahallesi'nde Bahar Şenliği'ne Katıldı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İsabey Mahallesi\'nde Bahar Şenliği\'ne Katıldı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İsabey Mahallesi'nde düzenlenen bahar şenliğine katıldı. Şenlikte vatandaşlarla birlikte eğlenen Başkan Ceritoğlu Sengel, bir arada yaşamanın önemini vurguladı.

25.03.2024 19:58  Güncelleme: 20:03
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İsabey Mahallesi'nde düzenlenen "Mart'ın Sonu Bahar Şenliği'ne katıldı. Şenlikte vatandaşlarla birlikte doyasıya eğlenen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Diğer tüm ilçeler bize özeniyorlar. Çünkü biz bir arada durduğumuzu gösteriyoruz. Bir arada yaşamanın ne demek olduğunu hep birlikte öğretiyoruz" dedi.

Efes Selçuk'ta İsabey Mahallesi' "Mart'ın Sonu Bahar Şenliği" ile baharı büyük bir coşkuyla karşıladı. Şenlik alanına Seçim Koordinasyon Merkezi önünden partilileri ile birlikte gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İsabey Mahallesi'ne girdiği andan itibaren mahalle halkı tarafından coşkulu bir şekilde davul zurna ve şarkılar eşliğinde karşılandı. Mahalle sakinlerinin yanı sıra Efes Selçuklu vatandaşların da akın ettiği şenlikte İsabey Mahallesi Ritim Grubu ve Dans Grubu, Sökeli Hasret ile gece boyu eğlenceyi zirveye çıkardı.

"BİR BEŞ YIL DAHA ÜSTESİNDEN GELİRİZ"

Meclis üyesi olduğu yıllardan bugünlere kadar her zaman İsabey Mahallesi sakinleri ile arasında bir gönül bağı olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "Gerçekten gönüllerdeki neşe, yüzlerdeki gülümseme, kardeşliğin ne olduğunu gösteren bir mahalledir bu mahalle. Sizleri seviyorum İsabey hem de çok. Beş yıl boyunca beraber yol aldık. Acımız oldu, kötü günlerimiz oldu, ailelerimizde sıkıntılarımız oldu ama yan yana durarak bütün sıkıntıların hepsinin üstesinden geldik. Hiç kimse dertlenmesin, başkaları da heveslenmesin bir beş yıl daha üstesinden geliriz. Çünkü biz şunu biliyoruz; hiçbir şeyi hiçbir kaygıyla yapmıyoruz. Seviyormuşuz gibi görünmüyoruz. Zamanı geldiği zaman yanınızda olmuyoruz. Sengel ailesi olarak hep yanınızda olduk" diye konuştu.

İSABEY HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK

Efes Selçuk'un birçok farklı kültürünü bir arada yaşatan zengin bir kent olmasıyla gurur duyduğunu ifade eden Başkan Ceritoğlu Sengel; "Biliyor musunuz diğer tüm ilçeler bize özeniyorlar. Bize gerçekten özeniyorlar çünkü bir arada durduğumuzu gösteriyoruz. Bir arada yaşamanın ne demek olduğunu hep birlikte öğrendik, hep birlikte öğretiyoruz da. Kardeşliğimizi gösteriyoruz. Eğri ile doğruyu nasıl ayırt edebildiğimizi gösteriyoruz. Bundan beş yıl sonra da mikrofonu elimize aldığımızda; Teşekkürler İsabey diyeceğim on yılın sonunda, beraber yol aldığımız için. ve sonra dönüp genç arkadaşlara bırakırken gözüm arkada kalmayacak. İsabey'e de Efes Selçuk'a da sahip çıkacaklar. Bir aradayız, eğleneceğiz, güleceğiz. Her türlü strese, her türlü kötü söze rağmen, bu ağızlar açıldığı andan itibaren hep gülümseme ile açılacak. Hep güzel sözlerle açılacak çünkü İsabey güzelliklerin en güzeline layık" dedi.

Dünya Romanlar Günü'nde İsabey Mahallesi'nde büyük bir kutlama yapacaklarının da sözünü veren Ceritoğlu Sengel, konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte eğlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İsabey Mahallesi'nde Bahar Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İsabey Mahallesi'nde Bahar Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
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