Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Seçim Çalışmalarına Başladı

Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, seçim çalışmalarını başlatmak üzere düzenlenen halk buluşmasında, ilçe halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

Belediye Hizmet Binası önünde çalışma arkadaşlarını karşısında gören Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, rengarenk meşalelerle partisinin ilçe binası önüne büyük bir kalabalık eşliğinde yürüdü.

"BİRLİKTE YOL YÜRÜMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Buluşmada ilk konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu oldu. Onbaşıoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı en yüksek oyla belediye başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel'in tekrar aday olarak belirlenmesinden gurur duyduklarını söyledi. Onbaşıoğlu, "Tüm ülke halkı olarak son 5 yılda hiç beklemediğimiz öngörüyle birçok endişe veren acı olay yaşamamız olmamıza rağmen kararlılıkla mücadele eden, soruna değil, çözüme odaklanan başkanımızla birlikte yol yürümenin ve daima yürüyecek olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"31 MART 2024 TARİHİNDE SANDIKLARDA REKORLARA İMZA ATACAĞIZ"

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelinde zafer kazanacağını belirten Onbaşıoğlu, "Geçmişimizin mirası, geleceğe olan inancımızla, partimizin gücü ve kurucu iradesiyle dayanışmayla, el ele, omuz omuza, kucaklaşarak 31 Mart 2024 tarihinde sandıklarda rekorlara imza atacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Çünkü biz cumhuriyete inananlarız. Çünkü biz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını özümseyerek, hayat felsefesi sayanlarız. Çünkü biz demokrasinin her değerine sahip çıkanlarız. Çünkü biz tüm bu kıymetler için sonuna kadar mücadele edenleriz" diye konuştu.

"2019 SEÇİMLERİNİ SİZ EFES SELÇUKLU YURTTAŞLARIMIZLA BİRLİKTE ALDIK"

Partililerinin ve yurttaşların coşkulu alkışlarıyla mikrofonu eline alan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Her şeye rağmen dimdik durarak mücadele ederek birbirimizden vazgeçmeyerek değerlerimize sahip çıkarak biz hep hazırdık zaten. 2019 yılında Efes Selçuk'ta biraz önce değerli ilçe başkanım hatırlattı. Efes Selçuk'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifaksız aldığı en yüksek oyu Filiz Ceritoğlu Sengel almadı. Siz Efes Selçuk'un yurttaşlarıyla birlikte aldık. Teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başladı.

"BEN MAZERET ÜRETMEK İÇİN GELMEDİM"

2019 yılında mazbatasını aldığı gün belediyenin avukatı tarafından kendisine belediyeye bir icra dosyası geldiği bilgisinin verildiğini anlatan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Kalk işte belediyenin önüne bütün borç listesini as Filiz dediler. Tamam, birçok belediye yapıyor bunu, ama ben dedim ki asmayacağım. Çünkü bizim böyle bir derdimiz yok. Çünkü ben mazeret üretmek için gelmedim. Ben Efes Selçuk'a kulak vermek için, çözüm üretmek için geldim. Ben her şeye rağmen belediye başkanlığı yapacağım dedim ve sizlerle birlikte her şeye rağmen 5 yıl o belediye başkanlığını yaptık" dedi.

Göreve geldiğinde Efes Selçuk Belediyesi'nin biriken borçları olduğunu, ödenmeyen maaşlar nedeniyle maddi anlamda zor durumda olduğunu hatırlatan Sengel, "4 ay, 5 ay alınamamış olan maaşlar var. Dedim ki hiç merak etmesinler. Söyleyin emekçi kardeşlerime. Ben burada olduğum sürece kendimden önce onların evine ekmek götüreceğim. Mesele kenti ve kentliyi sevmek, mazeret üretmemekle ilgili bir şey" diye konuştu.

"GURURLAN EFES SELÇUK"

Sürekli alkışlarla kesilen konuşmasında pandemi, ekonomik kriz ve depremin etkilediği koşullara dikkat çeken Sengel, "Gururlan Efes Selçuk, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nden çocukları okula aç göndermemek için çabaladığımız Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması'na, köydeki çocukları merkezdeki okullarına taşımaya kadar Türkiye'ye örnek oldun" dedi.

"BİZ BİR ARADA DURMAKTAN KEYİF ALAN CUMHURİYET HALK PARTİSİYİZ"

Yeniden partisinin Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesinden dolayı Genel Başkan Özgür Özel'e ve tüm parti yönetimine teşekkür eden Filiz Başkan, "Biz bir arada durmayı bilen bir Efes Selçuk'uz. Biz bir arada durmaktan keyif alan Cumhuriyet Halk partisiyiz. Bizler vazgeçmeyenlerdeniz neyden vazgeçmeyiz biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ok ilkesinden hiç vazgeçmeyenlerdeniz biz. Ben de sizin Belediye Başkanınız olmanızdan gurur duyuyorum ve bu dönem elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Söz veriyorum söz veriyorum" diye konuştu.