Efes Selçuk Belediyesi çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

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Efes Selçuk Belediyesi çalışanlarıyla Vasıtalar Amirliği'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel,tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Tüm zorluklara rağmen çok güzel bir beş yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Mücadele ettiysek hep beraber mücadele ettik" dedi.

Efes Selçuk'ta belediye çalışanları Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Vasıtalar Amirliği'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Programa, belediye başkan yardımcıları, Tüm Bel Sen, Tüm Yerel Sen, Belediye-İş ve Türk Yerel Sen temsilcileri ve belediye emekçileri katıldı.

Geçen beş yılın değerlendirmesini yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Beş yıl birçok zorluklarla geçti. Depremleri, pandemiyi ve ekonomik zorlukları yaşadık. Bu zorluklarla hep birlikte mücadele ettik. Hepinizin emeğine sağlık. Tüm bunların hepsindeki vurgu, her şeyin başlangıcı aslında birliktelik, beraberce yol almak ve zorlukların üzerinden birlikte gelmektir. Geçen dönemde ödenemeyen o maaşlar nasıl ödenir diye yokluk içerisinde, ekonomik kriz içerisinde gerçekten sıkıntılar içerisinde nasıl yapılır diye hem çaba sarf ettik hem de bunları yerine getirdik. Tahmin ediyorum bu konuya ilişkin olarak hiç kimseyi mağdur etmedik, etmemek için de çaba sarf ettik" dedi.

"HEP ADALETİ ESAS ALDIK"

Belediye başkanlığı görevine geldiği ilk günden geçen süreçte birçok zorluk yaşadıklarına dikkat çeken Ceritoğlu Sengel, "Belediyeye ilk geldiğim gün kasada doğru düzgün para yoktu. Meryem Ana için para yatırılması gerekiyordu. O zaman mazbatamı almamıştım. Mazbatayı alır almaz ilk karşılaştığım şey belediye avukatımızın dosyalarla gelmesi oldu. O dosyalarda haciz vardı. Bazı gayrimenkullerimizi vermek zorundayız" denildi. Dedim ki; "Filiz galiba mevzunun en derini bu. O gün 11 Nisan idi. Dört gün sonra maaş zamanı gelecekti. Kasadaki para maaş totaline yetişmiyordu. Dediler ki; önce memurları yatıracaksınız. Her zaman önce memurlar yatırılır dediler. Dedim ki; "Yok böyle olmaz. Herkese eşit olacak dedim. Sanırım o gün itibariyle şunu sizlere izah edebildim. Hiç kimsenin hiç kimseden benim için farkı yoktur. Emeğin birbirinden değerlisi yoktur. İşte o yüzden o gün yaptığım şeyin üzerine bana dediler ki; işte şikayet edilirsin dediler. Her şeyi göze alıyorum dedim. İlk böyle başladık. Ondan sonra da yönetişim tarzında hep adaleti esas aldık" ifadelerini kullandı.

"EKMEĞİN BÜYÜMESİNİ ESAS ALDIK"

Belediye emekçilerine geçen zorlu süreçte emekleri için teşekkür eden Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bununla birlikte de elimizden geldiğince bir beş yılı geçirmeye çalıştık. Zor günlerimiz oldu. İş üretiyoruz, iş ürettik. Bir şeyler için çaba sarf ettik. Beş yıl boyunca her gün görevimizi ifa ederken önce emekçilerimizi, çocuklarını, evlerine götüreceği ekmeği, Efes Selçuk'ta esnafı, eve götürülecek ekmeğin büyümesini ve düzenli olabilmesini esas aldık. Böyle de devam ettik. Ben sizden razıyım. Hepinize emekleriniz için teşekkür ederim. Tüm zorluklara rağmen çok güzel bir beş yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Mücadele ediyorsak hep beraber mücadele ettik. Dışarı çıktığımda birilerinin övgüsüne sizin sayenizde mazhar olduk" diye konuştu.