Efes Selçuk Belediyesi çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

Efes Selçuk Belediyesi çalışanlarıyla Vasıtalar Amirliği'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel,tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Tüm zorluklara rağmen çok güzel bir beş yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Mücadele ettiysek hep beraber mücadele ettik" dedi.
Efes Selçuk'ta belediye çalışanları Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Vasıtalar Amirliği'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Programa, belediye başkan yardımcıları, Tüm Bel Sen, Tüm Yerel Sen, Belediye-İş ve Türk Yerel Sen temsilcileri ve belediye emekçileri katıldı.
Geçen beş yılın değerlendirmesini yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Beş yıl birçok zorluklarla geçti. Depremleri, pandemiyi ve ekonomik zorlukları yaşadık. Bu zorluklarla hep birlikte mücadele ettik. Hepinizin emeğine sağlık. Tüm bunların hepsindeki vurgu, her şeyin başlangıcı aslında birliktelik, beraberce yol almak ve zorlukların üzerinden birlikte gelmektir. Geçen dönemde ödenemeyen o maaşlar nasıl ödenir diye yokluk içerisinde, ekonomik kriz içerisinde gerçekten sıkıntılar içerisinde nasıl yapılır diye hem çaba sarf ettik hem de bunları yerine getirdik. Tahmin ediyorum bu konuya ilişkin olarak hiç kimseyi mağdur etmedik, etmemek için de çaba sarf ettik" dedi.
"HEP ADALETİ ESAS ALDIK"
Belediye başkanlığı görevine geldiği ilk günden geçen süreçte birçok zorluk yaşadıklarına dikkat çeken Ceritoğlu Sengel, "Belediyeye ilk geldiğim gün kasada doğru düzgün para yoktu. Meryem Ana için para yatırılması gerekiyordu. O zaman mazbatamı almamıştım. Mazbatayı alır almaz ilk karşılaştığım şey belediye avukatımızın dosyalarla gelmesi oldu. O dosyalarda haciz vardı. Bazı gayrimenkullerimizi vermek zorundayız" denildi. Dedim ki; "Filiz galiba mevzunun en derini bu. O gün 11 Nisan idi. Dört gün sonra maaş zamanı gelecekti. Kasadaki para maaş totaline yetişmiyordu. Dediler ki; önce memurları yatıracaksınız. Her zaman önce memurlar yatırılır dediler. Dedim ki; "Yok böyle olmaz. Herkese eşit olacak dedim. Sanırım o gün itibariyle şunu sizlere izah edebildim. Hiç kimsenin hiç kimseden benim için farkı yoktur. Emeğin birbirinden değerlisi yoktur. İşte o yüzden o gün yaptığım şeyin üzerine bana dediler ki; işte şikayet edilirsin dediler. Her şeyi göze alıyorum dedim. İlk böyle başladık. Ondan sonra da yönetişim tarzında hep adaleti esas aldık" ifadelerini kullandı.
"EKMEĞİN BÜYÜMESİNİ ESAS ALDIK"
Belediye emekçilerine geçen zorlu süreçte emekleri için teşekkür eden Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bununla birlikte de elimizden geldiğince bir beş yılı geçirmeye çalıştık. Zor günlerimiz oldu. İş üretiyoruz, iş ürettik. Bir şeyler için çaba sarf ettik. Beş yıl boyunca her gün görevimizi ifa ederken önce emekçilerimizi, çocuklarını, evlerine götüreceği ekmeği, Efes Selçuk'ta esnafı, eve götürülecek ekmeğin büyümesini ve düzenli olabilmesini esas aldık. Böyle de devam ettik. Ben sizden razıyım. Hepinize emekleriniz için teşekkür ederim. Tüm zorluklara rağmen çok güzel bir beş yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Mücadele ediyorsak hep beraber mücadele ettik. Dışarı çıktığımda birilerinin övgüsüne sizin sayenizde mazhar olduk" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Efes Selçuk Belediyesi çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
Türkiye'de evlerde en çok tercih edilen bulaşık deterjanı markalarından Fairy, ürünleri ile sunduğu değeri, oluşturduğu sosyal faydalarla daha da artırıyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte Kazancılar Çarşısı esnafı ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde durmak yok, koşmaya devam mesajı verdi ve insan ve hizmet odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta katıldığı iftar programında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, bu sistemin herkesi pişman ettiğini söyledi. Akşener ayrıca, İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Adayı Muhammet Gür'ün önde olduğunu belirtti.
AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçiminde Karabük'ü zaferine eklemek için gayret etmeleri gerektiğini söyledi. Karabük'te değişim ve dönüşüm ihtiyacının olduğunu vurgulayan Keskinkılıç, Karabük'ün deprem tehdidi altında olduğunu belirtti ve Karabük Belediyesi'nde değişim gerektiğini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında, yapılmamış hizmetleri yapacaklarını ve halkın yüzünü güldüreceklerini belirtti. Ayrıca, öğretmenlere destek verdiklerini ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçları ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen 35 İHA'nın yanı sıra, roket saldırıları da engellendi. Krasnodar'da ise petrol rafinerisine yapılan saldırı girişimi etkisiz hale getirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye Düziçin'de emeklilere hitap ederek, AKP iktidarı döneminde emekli maaşlarının düştüğünü ve kaybedilen hakların seçim sandığında aranması gerektiğini söyledi. Ayrıca, altın madeni tehlikesine karşı mücadele edeceklerini ve öğretmenlere destek verdiklerini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Son seçimim' açıklamasına destek vererek, 'Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz' dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda kentsel dönüşüme ilişkin, AKP Adayı'nı hedef aldı. Ergin, Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracaklarını ve buraları devlete kalacağını söyleyerek yerinde dönüşümü savundu.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşmasının beklendiğini belirtti. Özmete, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördüğünü ifade etti. Yaşlanan nüfusun toplumun hemen hemen tüm sektörlerini etkilediğini vurgulayan Özmete, yaşlıların ve ailelerinin desteklenmesi için sağlık ve sosyal bakımın bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi gerektiğini söyledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?