Efes Selçuk Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi\'nde Üstyapı Çalışmalarını Tamamladı

Efes Selçuk Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde tamamlanan altyapı çalışmaları sonrasında mahalleye 32 bin metrekare parke taşı döşendi. Kaldırım çalışmasının da yapıldığı Cumhuriyet Mahallesi, bu çalışmalarla daha yaşanabilir bir görünüme kavuştu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı iyileştirme çalışmalarının sona ermesi ile birlikte Efes Selçuk Belediyesi öz kaynakları ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplamda 32 bin metrekare parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirdi.

Artık daha sağlam bir zemine kavuşan ve böylece önemli bir sorunun da çözüldüğüne dikkat çeken Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, mahallenin görünümünün büyük ölçüde iyileştiğini belirterek, yapılan bu çalışmalardan dolayı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ettiler.