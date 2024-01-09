 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Efes Selçuk Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Üstyapı Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Efes Selçuk Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Üstyapı Çalışmalarını Tamamladı

Efes Selçuk Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirdiği altyapı iyileştirme çalışmalarının ardından 32 bin metrekare parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmaların mahallenin görünümünü iyileştirdiğini belirterek belediye başkanına teşekkür etti.

Efes Selçuk Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi\'nde Üstyapı Çalışmalarını Tamamladı
09.01.2024 - 12:48,
Abone Ol

Efes Selçuk Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde tamamlanan altyapı çalışmaları sonrasında mahalleye 32 bin metrekare parke taşı döşendi. Kaldırım çalışmasının da yapıldığı Cumhuriyet Mahallesi, bu çalışmalarla daha yaşanabilir bir görünüme kavuştu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı iyileştirme çalışmalarının sona ermesi ile birlikte Efes Selçuk Belediyesi öz kaynakları ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplamda 32 bin metrekare parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirdi.

Artık daha sağlam bir zemine kavuşan ve böylece önemli bir sorunun da çözüldüğüne dikkat çeken Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, mahallenin görünümünün büyük ölçüde iyileştiğini belirterek, yapılan bu çalışmalardan dolayı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ettiler.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Mahallesi, Selçuk Belediyesi, Selçuk, Efes, Yerel Haberler, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efes Selçuk Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Üstyapı Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika


13:44
İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?

Son Dakika
13:44 İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:57:57. #1.12#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Üstyapı Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement