Efes Selçuk Belediyesi Ramazan'da Sosyal Yardımları Artırıyor - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi Ramazan'da Sosyal Yardımları Artırıyor

Efes Selçuk Belediyesi Ramazan\'da Sosyal Yardımları Artırıyor

Efes Selçuk Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün özverili ve titiz çalışmaları sayesinde, bu yıl da dayanışmayı büyütüyor. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar kartları ve alışveriş fişleri dağıtılıyor.

26.03.2024 21:39  Güncelleme: 21:40
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Efes Selçuk Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün özverili ve titiz çalışmaları sayesinde, bu yıl da dayanışmayı büyütüyor.

Sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşları her zaman olduğu gibi bu Ramazan'da da unutmayan Efes Selçuk Belediyesi, Efeslim Kart sahibi olmayanlara Ramazan'ın başında iftar kartlarını ve alışveriş fişlerini ulaştırdı. İftar Kart ile bu yıl da sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara destek sağlanırken esnafa da katkı sunuldu. Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ulaştırılan alışveriş fişleriyle vatandaşlar gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Engin Kaçer, "Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onların Ramazan coşkusunu paylaşmak bizim için son derece önemli. Bu nedenle, Efeslim Kart sahibi olmayan vatandaşlarımızı da unutmamak adına bir çalışma başlattık. İftar Kartlarını ve alışveriş fişlerini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ramazan Bayramı öncesinde herkesin huzurlu ve mutlu bir şekilde alışveriş yapabilmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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