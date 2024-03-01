Efes Selçuk\'ta altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor

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Efes Selçuk Belediyesi tarafından kentte yürütülen altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında Kubilay Caddesi'nde aydınlatma direkleri yenilendi. Tahsin Ağa Camii çevresinde yapılan düzenlemelerle de alana, kent dokusuna uygun modern bir görünüm kazandırıldı.

Efes Selçuk'un en işlek caddelerinden Kubilay Caddesi'nde, hatlarının yenilenmesine rağmen verimli olarak çalışmayan aydınlatma direkleri, Gediz Elektrik ile imzalanan protokol kapsamında yenilendi. Ulusal altyapı dağıtım standartlarına da uygun olarak yapılan kablolama ve yerleştirilen direklerle birlikte caddedeki tüm aydınlatma sistemi yenilenmiş oldu.

Çarşıda devam eden çalışmalar çerçevesinde 1013. Sokak'ta esnafın bulunduğu alanda hem esnafın hem vatandaşın kullanımını kolaylaştıran düzenlemeler yapılacak. PTT Altı Meydan Düzenlemesi ile bölgedeki esnafın rahat kullanabileceği alanda, binaların da cepheleri ve elektrik hatları yenilenecek, yeni çatılar yapılacak, tente ve pergola uygulamaları gerçekleştirilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Efes Selçuk, yeni bir meydan kazanacak.