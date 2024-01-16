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Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Zeytin Ağacı Budama Eğitimi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Zeytin Ağacı Budama Eğitimi Yoğun İlgi Gördü

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda düzenlenen Zeytin Ağacı Budama Eğitimi'ne Kadın Üreticiler büyük ilgi gösterdi. Eğitimde kursiyerler, uygulamalı olarak zeytin ağacı budama tekniklerini öğrendi ve sertifika aldı. Eğitim sonunda katılımcılar, doğru bildikleri yanlışları düzeltme fırsatı bulduklarını ve teorik bilgileri pratikte uygulama şansı elde ettiklerini belirtti. Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda çiftçilere yönelik eğitimler devam edecek.

16.01.2024 - 11:36,
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Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda Efes Selçuk Belediyesi ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliği ile düzenlenen Zeytin Ağacı Budama Eğitimi'ne Kadın Üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda görseller üzerinde verilen eğitimin ardından zeytinlik bahçesine geçen kursiyerler, uygulamalı olarak gördükleri eğitimi tamamladılar. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Budamanın meyvecilik açısından önemine dikkat çeken Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan; "Meyvecilikte verim açısından yapılan en önemli uygulamalardan birisi de budamadır. Bu bilinçle Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu olarak zeytin ağacı budama eğitimi gerçekleştirdik. Bu eğitimlerimizin gerçekten yoğun bir talep görmesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz tarafından verilen uygulamalı eğitime katılan çiftçiler, zeytin ağacı budama eğitiminden oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler. Katılımcılar, Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda verilen Zeytin Ağacı Budama Eğitimi sayesinde doğru bildikleri yanlışları öğrendiklerini ve budama konusunda pratikte bildikleri bilgiler ile teorik bilgileri birleştirdiklerini belirttiler.

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda çiftçilere yönelik eğitimler devam edecek.

Efes Tarlası Yaşam Köyü\'nde Zeytin Ağacı Budama Eğitimi Yoğun İlgi Gördü
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Zeytin Ağacı Budama Eğitimi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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