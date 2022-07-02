Efesem'de Tercih Günleri Başlıyor

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere lise tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başlıyor.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla hizmete sunduğu EFESEM, 4-20 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki lise tercih günlerinde rehberlik hizmeti sunmaya başlıyor. Öğrenciler, EFESEM'in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 adresindeki hizmet binasını hafta içi her gün 9.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret ederek, uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en doğru tercihi yapabilecekler.
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