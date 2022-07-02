Efesem'de Tercih Günleri Başlıyor - Son Dakika
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Efesem'de Tercih Günleri Başlıyor

02.07.2022 10:24
Efesem'de Tercih Günleri Başlıyor

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere lise tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başlıyor.

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere lise tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başlıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla hizmete sunduğu EFESEM, 4-20 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki lise tercih günlerinde rehberlik hizmeti sunmaya başlıyor. Öğrenciler, EFESEM'in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 adresindeki hizmet binasını hafta içi her gün 9.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret ederek, uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en doğru tercihi yapabilecekler.

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Kaynak: ANKA

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efesem'de Tercih Günleri Başlıyor - Son Dakika

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