Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay 'ın eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla hizmete sunduğu EFESEM, 4-20 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki lise tercih günlerinde rehberlik hizmeti sunmaya başlıyor. Öğrenciler, EFESEM'in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 adresindeki hizmet binasını hafta içi her gün 9.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret ederek, uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en doğru tercihi yapabilecekler.

Kaynak: ANKA

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Efesem'de Tercih Günleri Başlıyor - Son Dakika

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