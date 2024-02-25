Efkan Ala'dan Osmangazi Meydanı'na tam not - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efkan Ala'dan Osmangazi Meydanı'na tam not

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Osmangazi Meydanı'nı gezip hayran kaldığı meydana tam not verdi. Meydanın Bursa için önemli bir yatırım olduğunu belirten Ala, Başkan Dündar ve ekibine teşekkür etti.

25.02.2024 14:38  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efkan Ala'dan Osmangazi Meydanı'na tam not

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan ve önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Osmangazi Meydanı'nı gezen AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, hayran kaldığı dev meydana tam not verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Bursa'nın merkezinde çöküntü alanından şehrin vitrini olacak cazibe merkezine dönüşen Osmangazi Meydanı'nda AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı ağırladı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'un da eşlik ettiği Ala'ya Başkan Dündar, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan dev meydan hakkında bilgi verdi.

37 dönümlük alanda 20 bin metrekaresi meydan olarak inşa edilen, 2 bin araçlık yer altı otoparkı ve sosyal alanlarıyla kısa süre içerisinde Bursalılara hizmet verecek olan Osmangazi Meydanı'nın Bursa için önemli bir yatırım olduğunu belirten Ala, bu güzel eseri şehre kazandırmasından dolayı Başkan Dündar ve ekibine teşekkür etti.

Efkan Ala\'dan Osmangazi Meydanı\'na tam not
Kaynak: İHA

Osmangazi, AK Parti, Bursa, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efkan Ala'dan Osmangazi Meydanı'na tam not - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 15:47:44. #1.12#
SON DAKİKA: Efkan Ala'dan Osmangazi Meydanı'na tam not - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement