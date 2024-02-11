Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu\'nun makam otomobili Erzincan\'da trafiğe çıktı

Adı 'Efsane Vali' olarak anılan ve 1991-1999 tarihleri arasında Erzincan Valisi olarak görev yapan Recep Yazıcıoğlu'nun o dönem kullandığı makam otomobili yıllar sonra Vali Hamza Aydoğdu'nun direksiyona geçmesiyle, Ferdi Tayfur'un seslendirdiği 'Hatıran Yeter' şarkısı eşliğinde Erzincan trafiğinde yol kat etti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan eski Valilerinden Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracıyla şehirde gezerek, Cumartesi Pazarı'nı ve Demirciler Sitesi'ni ziyaret etti. Adı 'Efsane Vali' olarak anılan, 1991-1999 tarihleri arasında Erzincan Valisi olarak görev yapan Recep Yazıcıoğlu'nun o dönem kullandığı makam otomobilinin direksiyonu geçen Vali Aydoğdu, araçta Ferdi Tayfur'un seslendirdiği 'Hatıran Yeter' şarkısını dinledi. Vali Aydoğdu'ya araç içerisinde Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Gençlik Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu eşlik etti.
Vali Aydoğdu, "Bu arabanın hatırası yeter" dedi.
Vali Aydoğdu, otomobille şehir turunun ardından pazarda alışveriş yapanlarla ve pazar esnafıyla hasbihalde bulunarak bereketli kazançlar diledi. Daha sonra Demirciler Sitesi ve bakır imalatı ile uğraşan esnafı ziyaret eden Vali Aydoğdu, sektörün talep ve sorunları hakkında istişarelerde bulundu.
Öte yandan 'Efsane Vali' olarak anılan Recep Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Eskişehir- Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verildi. - ERZİNCAN
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