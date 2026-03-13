Fuar Aydın, Ege Kariyer Fuarı\'na ev sahipliği yapacak

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan Fuar Aydın, önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ege Kariyer Fuarı, 15-16 Nisan tarihlerinde Fuar Aydın'da düzenlenecek. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere gençlerin kariyer yolculuğunda önemli bir adım atmasına imkan sağlayacak fuar için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ege Kariyer Fuarı 2026 kapsamında hazırlanan iş birliği protokolüne imzalar Başkan Çerçioğlu ile Rektör Kent tarafından atıldı. Başkan Çerçioğlu ve Kent, iş birliğinin Aydın'a ve kentte yaşayan gençler ile öğrencilere hayırlı olmasını diledi. - AYDIN