Ege Üniversitesi'nde Usulsüzlük: 27 Tutuklama

(İZMİR) - Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı, kamu kaynaklarının belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Sayıştay raporlarında da yer alan tespitler doğrultusunda gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira kamu zararının oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi.

Aralarında kamu görevlileri ile firma temsilcilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı verilmesinin ardından, 9 Haziran'da İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan 41 şüpheli İzmir Adliyesi'ne sevk edilirken, 6 kişi serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir kişi savcılıkça serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, eski Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Devrim Bozkurt, üniversite hastanesi eski başmüdürü Ömer Özcoşar ile AK Parti Kemalpaşa İlçe Yöneticisi Yavuz Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi tutuklandı. Mahkeme, 13 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.