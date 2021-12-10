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EGİAD, üniversitelerle iş birliğini güçlendiriyor - Son Dakika

EGİAD, üniversitelerle iş birliğini güçlendiriyor

10.12.2021 08:20
EGİAD, üniversitelerle iş birliğini güçlendiriyor

Geçmiş dönemlerde Dokuz Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Uşak Üniversitesi ile de iş birliği protokolü imzaladı.

Geçmiş dönemlerde Dokuz Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Uşak Üniversitesi ile de iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye'de sağlık, mühendislik, eğitim, sanat, spor, tarım, ormancılık, gıda ve hayvancılığın geliştirilmesi ve modernize edilmesine yönelik sanayi-üniversite iş birliğinin sağlanması amacıyla gerçekleşen imza töreni sonrasında, bu kapsamda projeler geliştirilmesi ve katma değeri yüksek üretimler yapılması karara bağlandı. Ayrıca cam, seramik, tekstil gibi alanlarda pilot üniversite olarak tanınan Uşak Üniversitesi'nin, EGİAD üyelerinden bu kapsamda faaliyette bulunan şirketlerle iş birliği sağlaması ve öğrencilerin istihdam edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi karara bağlandı.

Protokol törenine EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekilleri Cem Demirci, Fatih Mehmet Sancak, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Tutum, Pınar Berberoğlu, Müge Şahin, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Sanayi, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Ceren Sertdemir Yavuz, Başkan Vekili Remzi Uslu, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Atike İnce Yardımcı katılım gösterdi.

"İyi bir bilim insanı olmaları öncelikleri olsun istiyoruz"

Törende 66 ülkeden 3 bin 400 yabancı öğrencisi ile tekstil, seramik ve cam alanlarında pilot okul olarak yaptıkları faaliyetleri aktaran Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, EGİAD (Ege Genç İş İnsanları Derneği) ile kariyer etkinlikleri yapabileceklerini ifade etti. Savaş, "Çocukları iyi yönlendirmek mentorlük yapmak gerekir. Kendilerine yol haritaları seçmeleri için yardımcı olmak gerekir. Sivil toplum kuruluşlarında etkin olmalarını öneriyoruz. İyi bir bilim insanı olmaları öncelikleri olsun istiyoruz. Öğrencilerimize ne yaparsanız yapın, en iyisini yapın önerisinde bulunuyoruz. Kaderimiz geri kalmışlık olmamalı, öğrencilerimizin bilime ilişkin projeler üretmelerini öneriyoruz. Öğrencilerimizin çok çalışmalarını destekliyoruz" dedi.

"Kim çalışırsa sırtımızda taşımaya hazırız"

Prof. Dr. Ekrem Savaş, Üniversitede Teknopark kurulması sürecini de aktararak, "Yüzde 50 oranında doluluk sağladık. AR-GE firmalarımız ağırlıkta. Ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı sağlamak amacındayız. Katma değerli işler yapmaya açığız. Kim çalışırsa sırtımızda taşımaya hazırız" ifadelerini kullandı.

100 öğrencinin katılımı ve 36 öğrencinin istihdamı üzerine İstihdam Merkezi açtıklarını da ifade eden Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi'nden mezun olan gençlerin şehirden kopmaması için çalışmalar yürüttüklerini de vurguladı.

"STK olarak üniversiteler ile ortak projeler geliştirmeye önem veriyoruz"

Daha önce de Dokuz Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile de işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise, üniversite-sanayi iş birliğinin öneminin bilincinde olan bir STK olarak üniversiteler ile ortak projeler geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti. AR-GE projeleri, bilişim sektöründe yenilikçi çalışmalar ve girişimcilik hikayelerinin üniversitelerden çıktığını vurgulayan Yelkenbiçer, "Üniversite–sanayi işbirliğinde, araştırmalar gerçekleştirmek, girişimciler ve piyasalar arasındaki işbirliğini artırmak, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknolojisi yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, yatırım olanakları oluşturmak bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştırmak, yüksek katma değerli, AR-Ge'ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin üretilmesine destek olmak hedefindeyiz" diye konuştu.

Konuşmasında EGİAD'ın tanıtımına da yer veren Yelkenbiçer, Kariyer Günleri, Sanayi Günleri, Girişimcilik çalışmalarına her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Yapay zekaya ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda yakın zamanda iş gücünün dönüşüme uğrayacağı ve gençlere bu konuda büyük iş düştüğü kaydedildi. - İZMİR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EGİAD, üniversitelerle iş birliğini güçlendiriyor - Son Dakika


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