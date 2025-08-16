Eğik Elektrik Direği Düzeltildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uzun süredir eğik durumda bulunduğu belirtilen ve devrilme riski taşıyan elektrik direği, elektrik firması ekiplerinin müdahalesiyle düzeltildi.

Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde yaşayan İlyas Tiryaki, mahallesindeki elektrik direğinin 10 yılı aşkın süredir eğik durumda olduğunu belirterek birçok kez yetkililere başvurmuş ancak sonuç alamamıştı.

Konunun gündeme gelmesinin ardından YEDAŞ ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda direk düzeltildi ve muhtemel tehlike ortadan kaldırıldı. - SAMSUN