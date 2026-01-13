Muhtarlardan Başkan Seydaoğlu\'na teşekkür plaketi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde muhtarlar, Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu'na 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle plaket taktim etti.

Eğil'de mahalle muhtarları, 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ile bir araya geldi. Muhtarlar, zorlu ve çetin kış şartlarında özverili çalışmaları ve sahada gösterdiği başarılı performans dolayısıyla Seydaoğlu'nu tebrik etti. Muhtarlar, "10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle, ilçemiz adına gece gündüz demeden görev yapan Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunarak plaket takdiminde bulunduk" dedi.

Başkan Seydaoğlu ise bu anlamlı ziyaret ve nazik düşüncelerinden dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti. Başkan Seydaoğlu, "Birlik ve dayanışma içinde ilçemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm muhtarlarımıza özverili çalıştıkları için bende hem şahsım hem belediyem adına onların da 10 Ocak İdareciler Gününü kutluyorum" diye konuştu - DİYARBAKIR