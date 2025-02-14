Eğitim-Bir-Sen, Sadık Ceylan Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen, Sadık Ceylan Ailesini Ziyaret Etti

Eğitim-Bir-Sen, Sadık Ceylan Ailesini Ziyaret Etti

Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi, kurucu başkan Sadık Ceylan'ın ailesiyle bir araya geldi.

14.02.2025 20:53
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Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi, sendikanın kurucu başkanı merhum Sadık Ceylan'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarete, önceki dönem şube başkanı Kamil Uçan ve sendika temsilcileri katıldı.

Kurucu Genel Başkan Mehmet Akif İnan'ın öncülüğünde, zorluklarla dolu süreçlerde sendikanın bayrağını Kütahya'da dalgalandıran merhum Sadık Ceylan'ın kıymetli eşi Münire Ceylan ve çocukları Cahit, Cihat ve Elif Ceylan ile bir araya gelindi.

Ziyaret kapsamında, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından hazırlanan "Yaşayanların Dilinden İz Bırakanlar" kitabı ile Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi'nin 25 yıllık mücadelesini anlatan Şube Tarihi kitabı aileye takdim edildi.

Eğitim-Bir-Sen'in bugün Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldiği vurgulanan ziyarette, sendikanın eğitim çalışanlarının haklarını savunma, anti-demokratik uygulamalara karşı durma ve toplumsal dayanışma konusundaki katkıları hatırlatıldı.

Sendikanın Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki davalara sahip çıktığı, doğal afetler ve kriz dönemlerinde milletin yanında olduğu vurgulandı.

Eğitim-Bir-Sen temsilcileri, başta merhum Sadık Ceylan olmak üzere sendikanın kuruluşunda emeği geçen tüm vefat eden isimlere rahmet dileyerek, Berat Kandili vesilesiyle tüm üyelerin ve İslam aleminin kandilini tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Sendika, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-Bir-Sen, Sadık Ceylan Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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