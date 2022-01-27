Eğitim-Bir-Sen üyeleri "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen üyeleri aileleri ile birlikte Ocak ayının başında gösterime giren 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı etkinlikle ilgili bilgi veren Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer; "Yarıyıl tatilini fırsat bilerek üyelerimiz ve ailelerine özel bir etkinlik düzenleyelim istedik. 15 yaşında terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat öyküsünü anlatan 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filmi bu soğuk havalarda içimizi ısıtan sıcacık bir filmdi. İki kahraman vatan evladının hayatlarının kesişme anlarını ve şehadete birlikte koşmalarını anlatan duygu yüklü bir film izledik" dedi.

Pandemi öncesinde sosyal ve kültürel etkinliklere yoğun bir şekilde imza attıklarını ancak pandemi sürecinde bu etkinlikleri yapamadıklarını hatırlatan Başkan Sezer; "Yasakların gevşetilmesiyle birlikte üyelerimizin tanışması ve kaynaşması ayrıca güzel bir vakit geçirebilmesi için düzenlediğimiz programlara yeniden başladık. Geçtiğimiz aylarda üyelerimizle birlikte Kapıkaya Kanyonu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirmiştik. Prof. Dr. Nurullah Genç'i Cevizin Kabuğunu Kırmak adlı konferansta ağırladık. Mehmet Akif İnan Vakfı ile birlikte Eğitim Akademisi'ni düzenledik. Bugün de bir sinema etkinliğinde buluştuk. Salondan çıkan üyelerimizin neredeyse tamamının gözünden yaşlar akıyordu. İnanıyorum ki filmde herkes kendisinden bir şeyler bulmuştur. Ben katılım gösteren üyelerimize ve ailelerine ayrıca filme imza atan herkese teşekkür ediyorum. Sözlerimi 'İyi ki varsın Eren Bülbül, İyi ki varsın Ferhat Gedik, İyi ki varsın Eğitim-Bir-Sen' diyerek bitirmek istiyorum" dedi.

Filmin ardından duygularını aktaran Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve aileleri de filmde duygusal anlar yaşadıklarını ifade ederek, "Harika bir etkinlik oldu. Çocuklarımız kendilerine örnek olacak iki yiğit insanı yakından tanıma fırsatı buldu. Bizler de derslerimizde öğrencilerimize bu kahramanlarımızı anlatacağız. Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanımız Mehmet Sezer ve şube yönetimine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA