Eğitim-İş Balıkesir Şubesi, Bandırma'da yeni eğitim yılının yol haritasını belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim-İş Balıkesir Şubesi, Bandırma'da yeni eğitim yılının yol haritasını belirledi

Eğitim-İş Balıkesir Şubesi, Bandırma\'da yeni eğitim yılının yol haritasını belirledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş Balıkesir Şubesi ve ilçe temsilcilikleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim emekçilerinin, öğrencilerin, velilerin ve okulların sorunlarını değerlendirmek için Bandırma'da bir araya geldi. Eğitim-İş Temsilcisi Özgür Aras, toplantının ardından sorunlara ilişkin çözüm önerilerini paylaştıklarını belirtti.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Eğitim-İş Balıkesir Şubesi ve ilçe temsilcilikleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim emekçilerinin, öğrencilerin, velilerin ve okulların sorunlarını değerlendirmek ve yeni döneme ilişkin yol haritasını belirlemek amacıyla Bandırma'da bir araya geldi.

Eğitim-İş üyesi öğretmenler, Bandırma Demokrasi Platformu tarafından 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Öğretmenler, daha sonra basın mensuplarıyla bir araya gelerek eğitim alanındaki sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim-İş Temsilcisi Özgür Aras, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Eğitim-İş Balıkesir Şubesi ve temsilcilikleri olarak, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim alanında yaşanan sorunları değerlendirmek ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı belirlemek amacıyla Bandırma'da bir araya geldik. Bandırma Demokrasi Platformu tarafından 12 Eylül darbesinin yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldıktan sonra basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte eğitim emekçilerinin, öğrencilerin, velilerin ve okullarımızın karşı karşıya kaldığı ihtiyaç ve sorunları, bunlara ilişkin çözüm önerilerimizi paylaştık. Eğitim-İş olarak kamusal, laik, bilimsel ve karma eğitim anlayışının egemen olduğu, Cumhuriyet'in ışığında ilerleyen ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak bir eğitim öğretim yılı diliyoruz."

Kaynak: ANKA

Eğitim Öğretim Yılı, Özgür Aras, Balıkesir, Bandırma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-İş Balıkesir Şubesi, Bandırma'da yeni eğitim yılının yol haritasını belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti 20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti
Çocuk yapana 70 bin dolar Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı Çocuk yapana 70 bin dolar! Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
Erdoğan “Kapımız açık” demişti Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
ABD’de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı

22:21
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga 7 ilde eş zamanlı operasyon
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon
21:12
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:32
Litvanya’da cami önünde cuma namazı sırasında “domuz başı“ provokasyonu
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 01:01:28. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim-İş Balıkesir Şubesi, Bandırma'da yeni eğitim yılının yol haritasını belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement