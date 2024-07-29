Eğitim-İş Eskişehir Şubesi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni Protesto Etti - Son Dakika
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Eğitim-İş Eskişehir Şubesi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni Protesto Etti

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Eğitim-İş Eskişehir Şubesi üyeleri, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto etti. Müdürlüğün önüne 'Yasanıza boyun eğmeyeceğiz' yazılı siyah çelenk bırakıldı. Eğitim-İş Sendikası'nın ülke genelinde Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne karşı eş zamanlı eylem kararı kapsamında Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapıldı.

29.07.2024 15:36
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(ESKİŞEHİR) - Eğitim-İş Eskişehir Şubesi üyeleri, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto etti. Müdürlüğün önüne "Yasanıza boyun eğmeyeceğiz" yazılı siyah çelenk bırakıldı.

Eğitim-İş Sendikası'nın ülke genelinde Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne karşı eş zamanlı eylem kararı kapsamında Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapıldı. Şube Başkanı Fadime Arslan, şunları söyledi:

"Öğretmenliği bitirme kanununa asla boyun eğmeyeceğiz"

"Uzun bir süredir halkın istemediği, razı olmadığı, fayda bulmadığı kararları; halka rağmen çıkartarak ülkemizin köklü demokrasi kültürünü hiçe sayan iktidar, bir gericileştirme laboratuvarı olarak gördüğü eğitim alanında da bu ben yaptım olducu tavrını sürdürmektedir. Sadece mesleğimizin değil, milli eğitim sisteminin de üzerine kara bir bulut gibi çöken Öğretmenlik Meslek Kanunu; öğretmenler, eğitim emekçileri, uzmanlar, eğitimin diğer bileşenleri ve ilerici kamuoyunun itirazlarına rağmen TBMM'den geçirilmek istenmektedir. Eğitim- İş olarak en başından beri bu Kanun tasarısının hem var edilme biçimine hem de içeriğine dair mücadele verdik.

"Yüzbinlerce eğitim emekçisi görmezden gelindi"

Eğitim emekçilerine fikri dahi sorulmadan hazırlanan ÖMK'nin; öğretmenliğin, zaten bir uzmanlık mesleği olduğu gerçeğini hiçe saydığını, öğretmenlerin diplomalarını, birikimlerini, mesleki tecrübelerini görmezden geldiğini, öğretmenleri, ülkede diploması geçersiz sayılacak tek meslek grubu haline getireceğini, zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu gibi kategoriler altında sömürülen öğretmenlerin bu vesileyle bir kez daha ayrıştırılacağını ve okullardaki çalışma barışının baltalanacağını, kurulmak istenen Milli Eğitim Akademisinin, tanım ve işleyişindeki belirsizlikler nedeniyle tıpkı mülakat sistemi gibi aydın eğitimcileri sistemden ayıklama ve yandaşları ödüllendirme görevi göreceğini, halihazırda liyakatsizce atanmış eğitim yöneticilerinin yarattığı haksızlıklarla boğuşan eğitim emekçilerinin üzerindeki mobbing baskısını, daha da artıracağını, bu kanunda öğretmenlerin özlük haklarını, ekonomik ve çalışma koşullarını iyileştirecek hiçbir madde olmadığını, kangren haline gelmiş atanmayan öğretmenler sorununun, özel okul öğretmenlerinin vahim durumunun, ücretli adı altında sömürülen yüzbinlerce eğitim emekçisinin halinin görmezden gelindiğini defalarca söyledik.

"Bizlerin eli kolu bağlı oturması bekleniyor"

Milletin egemenliğinin sembolü olan Meclis'ten; milletin aleyhine, milli eğitim sisteminin aleyhine, geleceğimizin aleyhine bir kanun geçirilecekken bizlerin eli kolu bağlı oturması bekleniyor. Mesleğimizi, uzmanlığımızı, saygınlığımızı çiğnemenize müsaade etmeyeceğiz! Sadece bu kadar da değil; eğitimi tarikatlara, gözünü kar hırsı bürümüş patronlara her gün biraz daha terk etme planınıza karşı, içinde cumhuriyet ve bilim olmayan gerici müfredatınıza karşı verdiğimiz mücadeleyi de sürdüreceğiz!"

Açıklamanın ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitim-İş Eskişehir Şubesi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni Protesto Etti - Son Dakika

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