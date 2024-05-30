Eğitim-İş Sendikası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Eğitim-İş Sendikası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Eğitim-İş Sendikası İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını kınadı

Eğitim-İş Sendikası Aydın Şubesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası toplumlara çağrıda bulundu. Sendikanın sekreteri İbrahim Ilgar, İsrail'in yaptıklarının toplu bir katliama, soykırıma dönüştüğünü belirtti ve uluslararası toplumun kalıcı bir barış tesis etmek için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

30.05.2024 14:14
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Eğitim-İş Sendikası Aydın Şubesi yaptığı basın açıklaması İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası toplumlara çağrıda bulundu. İsrail'in tüm insanlığın gözü önünde yaptıklarının toplu bir katliama, soykırıma dönüştüğünü kaydeden sendikanın sekreteri İbrahim Ilgar, "Uluslararası toplum derhal devreye girmeli, demokrasi ve barış konusunda lafta mangalda kül bırakmayan devlet liderleri sözde kınamalar yapmak yerine kalıcı bir barış tesis etmek için bir araya gelmelidir" dedi.

Eğitim-İş Aydın Şube Sekreteri İbrahim Ilgar konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasına "Bugüne dek hastanelere, okullara, sivillerin yerleşim bölgelerine art arda saldırılar düzenleyen İsrail, son olarak Filistinlilerin sığınabileceği tek nokta olan Refah Bölgesini de ateş hattına çevirmiştir. İsrail ordusu, El-Mevasi Bölgesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını da hedef almış, zaten evsiz yurtsuz bıraktığı sivilleri kana bulamıştır. Bu saldırıda -şimdiye dek tespit edildiğine göre- 13'ü kadın 21 masum insan hayatını kaybetmiştir. İnsani değerlerin ve savaş hukukunun çiğnendiği bu saldırıların son bulması artık bir insanlık meselesidir. Çağdaş insanlık, yüzlerce yıllık insani ve vicdani kazanımlarına sahip çıkmak ve karanlık çağlarına dönmemek için bu saldırılara 'dur' demek zorundadır" diye konuştu.

"Sözde kınamalarla yerine kalıcı barış tesis edilmelidir"

Uluslararası toplumların derhal devreye girmesi gerektiğini kaydeden Ilgar, açıklamasının devamında "Demokrasi ve barış konusunda lafta mangalda kül bırakmayan devlet liderleri sözde kınamalar yapmak yerine kalıcı bir barış tesis etmek için bir araya gelmelidir. Kadim Filistin topraklarını boyayan masum sivillerin kanı, katliama seyirci kalan herkesin eline bulaşacaktır. Eğitim-İş olarak İsrail'i insanlık suçu işlediği saldırıları nedeniyle lanetliyoruz. Bir kez daha altını çiziyor, tüm dünya uluslarına sesleniyoruz: İnsanlığı kurtaracak ve ileri taşıyacak en önemli unsur adil ve kalıcı barıştır, bunu sağlamak tüm insanlığın vazifesidir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eğitim-İş Sendikası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

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