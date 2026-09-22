Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı, Turgutlu saldırısı sonrası okullara kadrolu güvenlik istedi - Son Dakika
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Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı, Turgutlu saldırısı sonrası okullara kadrolu güvenlik istedi

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Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı, Turgutlu saldırısı sonrası okullara kadrolu güvenlik istedi
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Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Manisa Turgutlu'da bir lisenin önündeki silahlı saldırıya tepki gösterdi. Şahbenderoğlu, okullarda kadrolu güvenlik elemanı istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde yaşanan silahlı saldırıya tepki göstererek, "Okullarımız güvende değil, çocuklarımız güvende değil, öğretmenlerimiz güvende değil" dedi.

Şahbenderoğlu, olayın eğitim camiasını derinden üzdüğünü belirterek, öğrencilerin derslerine odaklanmaları gerekirken şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Okulların güvenliğini defalarca dile getirdiklerini belirten Şahbenderoğlu, "Maalesef okullarımız güvende değil, çocuklarımız güvende değil, öğretmenlerimiz güvende değil ve bunun aslında birçok kere nasıl çözüleceğini ne dair bir takım çözüm önerileri önermemize rağmen bakanlık nedense bu konuda inat ediyor ve gerçekten yapılması gerekenleri gerçek manada yapmıyor. Geçici tedbirlerle bir takım uyduruk çabalarla bu işleri geçiştirmeye çalışıyor ve maalesef bunun sonunda da bu acı olayları yaşıyoruz" diye konuştu.

Uzun zamandır, okullarda kadrolu bir elemanının güvenlik için istihdam edilmesi gerektiğini söylediklerini aktaran Şahbenderoğlu, şöyle devam etti:

"Bu polisle, jandarmayla, bir takım özel güvenliklerle çözülebilecek bir sorun değil. Okulu tanıyan, öğrenciyi tanıyan, öğrenciler arasındaki sorunları bilen ve okuldaki o hava bilen bir kişinin bu işlerin takipçisi olması gerekiyor. Ancak bir takım olaylar bu şekilde yaşanmadan önce anlaşılabilir ve bir takım önlemler alınabilir.

"OKULDA BİR GÜN ÖNCESİNDE ÇOCUKLAR ARASINDA KARMAŞA YAŞANMIŞ"

Çünkü bu olayda da gözlemlediğimiz kadarıyla bir gün öncesinde bir takım olaylar yaşanmış. Çocuklar arasında bir karmaşa yaşanmış, bir kavga yaşanmış. Ama hiç kimse bu kavganın bu şekle geleceği noktasında herhangi bir tedbir almamış. Okulun gerçekten kadrolu bir elemanı olsaydı bunu muhtemel idareye biletecekti. Belki okulda ertesi gün daha dikkatli bir tavır sergilenebilirdi ve bu olayda bu olayda bir an önce engellenmiş olurdu. Çözümler ortadayken Milli Eğitim Bakanlığı'nın inatla 'biz okullarda güvenliği sağladık, güvenli okullar yaptık, güvenli okul' falan söylemleriyle maalesef günü geçiştirip aldatmaca yöntemini seçiyorlar. Bu da tabii ki maalesef bu üzücü olaylar tekrar tekrar yaşanmasına sebep oluyor. Defalarca söyledik. Alınacak tedbirler basittir. Ama görüyoruz ki işte Milli Eğitim Bakanlığı sanki bir önlükle, öğretmene önlük giyme giydirmeyle her şeyi çözecekmiş gibi komik tavırlar içinde hareket ediyor. Esas sorunları görmezden geliyor. Bu olayda olduğu gibi de yine esas sorunlar görmezden gelindiği için bu noktalara gelindi maalesef."

Kaynak: ANKA
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