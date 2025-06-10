Eğitim Sen'den Gazze'ye Tepki

(MALATYA) - Eğitim- Sen Malatya Şubesi, İsrail'in uluslararası sularda abluka altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan "Madleen" gemisine el koymasını ve aktivistleri tutuklamasına tepki gösterdi. Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, "Gazze'de yaşananları insanlık için bir utanç olarak görüyor ve derhal uluslararası önleyici tedbirler alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Malatya Şubesi, yazılı bir açıklama yaparak "Madleen" gemisine el koymasını ve aktivistleri tutuklamasına tepki gösterdi. İsrail'in Madleen gemisine yönelik girişimini ABD destekli İsrail faşizminin bir eylemi olduğunu ifade eden Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Ordusunun Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 'Madleen' adlı gemiye uluslararası antlaşmalara aykırı olarak baskın düzenlemesi, ABD destekli İsrail faşizminin bizleri yanıltmayan bir eylemidir. Bu ve buna benzer, bölgesel, kontrollü savaşlar hakim (emperyalist) ülkeler ve sermaye arasındaki fütursuzluğun ulaştığı utanç noktasıdır. Coğrafyamızın kaynaklarının uluslararası sermayeye bağlamak, silah tüccarlarına yeni gelir kapıları açmak amaçlı bölgesel ve yerel işbirlikçilerle yürütülen bir soykırımdır. Bu yaşananlar dünyanın hangi akıllarla yönetildiğinin acı bir tezahürüdür. İsrailli durdurmak insanlık sorunu olarak görülmeli ve katı tedbirler alınmalı. Gazze'de yaşananları insanlık için bir utanç olarak görüyor ve derhal uluslararası önleyici tedbirler alınmasını bekliyoruz."