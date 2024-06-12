Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Yeni Müfredata Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Yeni Müfredata Tepki Gösterdi

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Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı yeni müfredatı laiklik ve bilim karşıtı olarak nitelendirerek reddettiklerini açıkladı. Topçu, müfredat hazırlıklarının şeffaf bir şekilde yapılmadığını ve iktidarın siyasal çizgisine paralel olarak hazırlandığını belirtti. Eğitim Sen olarak laik ve bilimsel bir içeriğe sahip, çok dillilik temellinde anadili eğitimini esas alan bir müfredatın hazırlanması gerektiğini vurguladı.

12.06.2024 09:40
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TACETTİN DURMUŞ

(KARS) - Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı yeni müfredata tepki göstererek, "Eğitim Sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok uzak olan ve tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz" dedi.

Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu düzenlediği basın açıklamasında laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddettiklerini söyledi.

Başkan Topçu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz yıllar içinde defalarca değiştirilen, eğitim müfredatında bir kez daha kapsamlı değişiklikler yapmış ve taslak programları yayınlamıştır. 2024/2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak olan müfredat gibi önemli bir konuda yapılan hazırlıkların eğitim alanında örgütlü sendikalar ve kamuoyundan uzak şekilde gerçekleştirilmiştir. Müfredat hazırlıklarının kimler tarafından yapıldığı ve nasıl geliştirildiği, hangi komisyonların ve kurumların (dernek, vakıf vb) bu komisyonlarda görev aldığı, programı geliştiren bireylerin yetkinlikleri ve uzmanlık alanlarının ne olduğu kamuoyu ile açık olarak paylaşılmamıştır. Müfredat değişiklik sürecinin kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde yürütülmemiş olması yeni müfredata yönelik tepkilerin haklılığını ortaya koymaktadır.

Normal koşullarda müfredat değişikliklerinin içeriğinin ne olacağı, nasıl bir değişiklik önerildiğinin bütün yönleriyle, bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak, çeşitli yönleriyle tartışılarak belirlenmesi gerekir. Ancak MEB, ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda 'yangından mal kaçırır gibi' hareket etmiştir. Bu durumun somut bir sonucu olarak yeni eğitim müfredatı, farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin gerçek ihtiyaçlarından çok, iktidarın siyasal çizgisine paralel şekilde hazırlanmıştır. Bu durum, yapılan değişikliklerin başta eğitim alanı başta olmak üzere, toplumun farklı kesimleri tarafından haklı olarak tepkiyle karşılanmasına neden olmaktadır. Bireycilikle, milliyetçilikle, dini-milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş, bilimsel, sanatsal, estetik yönden zayıf, büyük ölçüde dini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı bir eğitim müfredatının çocuklarımıza/öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur. Eğitim müfredatı, öğrencilere yaşamı bir bütün olarak kavramayı hedefleyen, çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek öğrenme yaşantılarını içeren laik ve bilimsel bir içerikte olmalı, çok dillilik temellinde anadili eğitimini esas alan yeni ve demokratik bir müfredat hazırlanmalıdır. Eğitim Sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok uzak olan ve tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Yeni Müfredata Tepki Gösterdi - Son Dakika

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