Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı: ÇEDES Projesi Çocukların Psikolojisini Bozuyor - Son Dakika
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Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı: ÇEDES Projesi Çocukların Psikolojisini Bozuyor

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Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, okullarda uygulanan ÇEDES projesinin çocukların psikolojisini bozduğunu belirtti. Uzun, projenin din derslerini seçmeli hale getirmek yerine eğitimi dinselleştirdiğini ve AK Parti'nin gençleri yetiştirme projesi olduğunu ifade etti.

13.03.2024 15:35
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MUSTAFA USTA

Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, "80 milyonluk bir ülkede tüm insanlar Sünni ve Hanefi mezhebine bağlı değil. Tek dinin ve tek mezhebin dini bilgileri veriliyor. Bu bütün çocuklara mecburi olarak veriliyor. Biz Eğitim Sen olarak başından beri bunda bakış açımız din derslerinin aslında seçmeli olmasıydı, isteyenin girmesi, istemeyenini girmemesiydi. Bu yetmiyormuş gibi bir de din derslerinin haricinde bu ÇEDES gibi projelerle de eğitimin içini de iyice dinselleştirdiler. Biz buna karşıyız. Bu sadece dini bir bilgi değil, nesil yetiştirme projesi. AK Parti'nin, AK gençlerini yetiştirme projesi. Onun için de doğru bir proje değil" dedi.

Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, okullarda uygulanan ÇEDES projesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Uzun, "Hiçbir formasyonları olmayan, çocukların psikolojik gelişimleriyle, eğitim psikolojisiyle ilgileri olmayan insanlar sınıflarda ders vermeye başladılar. Bunun yanında çok kötü uygulamalar da başladı. Sınıflarda ilkokul öğrencilerinin karşısında kurbanlık hayvan maketleri yapıp onları kesmeler, Kabe maketleri veya tabutlar yapıp başında sabır nöbetleri tutmalar gibi çocukların algılayamayacağı, somut düşünmelerinin daha gelişmediği çağlarda bu şekilde soyut bilgilerle kafaları doldurulduğu zaman psikolojileri de bozulacaktır bu çocukların ilerde" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR, ÇEDES PROJESİNDEN OLUMSUZ ETKİLENİYOR"

Musa Uzun, şunları söyledi:

"ÇEDES projesi Milli Eğitim'in, Dinayet'in ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın içinde olduğu bir protokol. Öğretmenlerin vermesi gereken eğitimleri diyanetin görevlileri işte imamlar, vaizler ve diyanetin diğer memurları gelip 'eğitim gönüllüğü' adı altında derslere girip ders vermeye başladılar. Bu bir kere eğitim birimi açısından da tehlikeli. Hiçbir formasyonları olmayan, çocukların psikolojik gelişimleriyle, eğitim psikolojisiyle ilgileri olmayan insanlar sınıflarda ders vermeye başladılar. Bunun yanında çok kötü uygulamalar da başladı. Sınıflarda ilkokul öğrencilerinin karşısında kurbanlık hayvan maketleri yapıp onları kesmeler, Kabe maketleri veya tabutlar yapıp başında sabır nöbetleri tutmalar gibi çocukların algılayamayacağı, somut düşünmelerinin daha gelişmediği çağlarda bu şekilde soyut bilgilerle kafaları doldurulduğu zaman psikolojileri de bozulacaktır bu çocukların ilerde. 80 milyonluk bir ülkede tüm insanlar Sünni ve Hanefi mezhebine bağlı değil. Tek dinin ve tek mezhebin dini bilgileri veriliyor. Bu bütün çocuklara mecburi olarak veriliyor. Biz Eğitim Sen olarak başından beri bunda bakış açımız din derslerinin aslında seçmeli olmasıydı, isteyenin girmesi, istemeyenini girmemesiydi. Bu yetmiyormuş gibi bir de din derslerinin haricinde bu ÇEDES gibi projelerle de eğitimin içini de iyice dinselleştirdiler. Biz buna karşıyız. Bunun içinde öğrencileri, velileri bilgilendirip bu projeye katılmamalarını istiyoruz. Sınıflarda doğru kişiler tarafından doğru bilgiler verilmeyince bu seferde çocuk gece rüyasında etkileniyor. Ailesine anlatıyor, ailelerin cevap veremeyecekleri sorular bile çıkıyor çocuklardan. Dediğim gibi çocuklar rüyalarında farklı şeyler görmeye, kabus görmeye başlıyorlar. Bunun sonunda çocuklarımızı psikolojik olarak kaybedeceğiz. Bu sadece dini bir bilgi değil, nesil yetiştirme projesi. AK Parti'nin, AK gençlerini yetiştirme projesi. Onun için de doğru bir proje değil."

Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı: ÇEDES Projesi Çocukların Psikolojisini Bozuyor
Kaynak: ANKA

Musa Uzun, Sinop, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı: ÇEDES Projesi Çocukların Psikolojisini Bozuyor - Son Dakika

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