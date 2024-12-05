Eğitimci Hayrullah Anez Umrede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eğitimci Hayrullah Anez Umrede Hayatını Kaybetti

Eğitimci Hayrullah Anez Umrede Hayatını Kaybetti

Aydın'da uzun yıllar eğitimci olan Hayrullah Anez, umre sırasında Mekke'de vefat etti.

05.12.2024 18:16
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Aydın'da uzun yıllar öğretmenlik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı yapan Hayrullah Anez, umre ziyaretinde hayatını kaybetti. Anez'in cenazesi vasiyeti üzerine Mekke'de toprağa verildi.

Aydın'da İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı iken, 1993 yılında Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı'ndan öğretmenliğe dönene Hayrullah Anez, Aydın İmam Hatip Lisesi'nde bir süre daha meslek dersleri öğretmenliği yaptıktan sonra 2000'li yıllarda emekli oldu. Emeklilik hayatını da Aydın'da sürdüren Hayrullah Anez, geçtiğimiz hafta Umre ziyareti için Mekke'ye gitti. Yakınlarına 'Eğer ben vefat edersem, cenazemi Mekke'de toprağa verin' şeklinde vasiyet bırakan Hayrullah Öğretmen, önceki gün Umre ziyareti sırasında hayatını kaybetti. Anez, Mekke'de kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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