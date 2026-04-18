Eğitimcilerden Protesto Eylemi

18.04.2026 10:11
Ortaca'da Eğitim-Sen ve destekçiler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etti.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Eğitim- Sen üyeleri, eğitimciler, siyasetçiler ve vatandaşlar Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Eyleme destek veren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bunun tek bir nedeni ve müsebbibi de yok tek bir kişi suçlu değil. Birçok alanda yeniliklere ihtiyacımız var" dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Eğitim- Sen üyeleri, eğitimciler, siyasetçiler ve vatandaşlar Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etti. Öğretmenlerin eğlemine CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP PM Üyesi Tolga Sağ, Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri de destek verdi.  Umut Akdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Hükümetin ve bakanlığın duyarsızlığı ne olacak, televizyon ekranlarında sürekli şiddet içeren görüntüler ne olacak. Ez cümle şunu söylemek istiyorum. Bunun tek bir nedeni ve müsebbibi de yok tek bir kişi suçlu değil. Birçok alanda yeniliklere ihtiyacımız var ancak ne yazık ki iki ilimizde de çocuklarımızı, öğretmenlerimizi kaybettik. Bu direnişi gösteren, bu ölümlere dur demek isteyen sendikaların bir arada yaptığı bu eyleme, verdiği mücadeleye Türkiye'nin dört bir yanında katkı vermek istiyoruz. Dün Ankara'daydık bugün Muğla'da buradayız ve öğretmelerimizin yanında olmayı bir görev bildik.Kaybettiğimiz çocuklarımıza ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Bir daha tekrarlanmaması için mücadele edeceğiz en büyükisteğimiz budur. Bir çocuğumuz burnu kanarken üzülen bizler bu mücadelede emeği olan herkesi saygı ile selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası Kritik düzenlemeler Resmi Gazete’de Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası! Kritik düzenlemeler Resmi Gazete'de
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor 5’i yoğun bakımda Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor! 5'i yoğun bakımda
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar Böyle yakalandılar Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar
Okul saldırganı İsa Aras’ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı Okul saldırganı İsa Aras'ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı

Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:55:56.
