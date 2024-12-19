Eğitimde Motivasyon: SEDA'dan Edirne Kültür Gezisi - Son Dakika
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Eğitimde Motivasyon: SEDA'dan Edirne Kültür Gezisi

Eğitimde Motivasyon: SEDA\'dan Edirne Kültür Gezisi

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri için Edirne'ye kültür gezisi düzenledi. Rehberler eşliğinde tarihi ve doğal güzellikleri keşfeden gençler, moral buldu.

19.12.2024 09:33  Güncelleme: 09:35
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Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerini motive etmek için Kültür Gezileri kapsamında Edirne'ye gezi programı düzenledi. Şehrin tarihi noktalarını rehberler eşliğinde gezerek tanıyan gençler, Edirne'nin doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Kişiye özel eğitim programıyla dikkatleri üzerine çeken Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), üniversiteye hazırlanan öğrencilerinin morallerini yüksek tutmak için sık sık farklı etkinlikler düzenliyor.

İlçe sakinlerini kültür gezileri ile farklı şehirleri görme imkanı tanıyan Sultangazi Belediyesi Kültür Gezileri'nde bu kez SEDA'lı öğrenciler ağırlandı.

SEDA'LI gençler için Edirne'ye günübirlik gezi düzenlendi. Şehrin önemli noktaları rehberler eşliğinde katılımcılara tanıtıldı. Edirne'nin sembollerinden biri olan ve Osmanlı'nın önemli eserlerinden Meriç Köprüsü, Selimiye Cami, Rüstem Paşa Kervansarayı gençleri tarihte kısa bir yolculuğa çıkardı. Ayrıca katılımcılar Edirne'nin önemli noktalarından biri olan 2. Bayezid Külliyesi'ni de görme fırsatı buldu.

"Anadolu'muzun güzel şehirlerine geziler düzenlemeye devam edeceğiz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Kültürel zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmak amacıyla geziler düzenliyoruz. Kültür Gezilerimizde bu kez SEDA'lı gençlerimizi ağırladık. Çalışmak kadar gezmek, yeni yerler keşfetmek, sosyalleşmek de önemli. Gençlerimize motivasyon kaynağı olması adına Edirne Gezisi düzenledik. Şimdiden bu yıl sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Anadolu'muzun güzel şehirlerine geziler düzenlemeye devam edeceğiz. Bütün komşularımızı bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eğitimde Motivasyon: SEDA'dan Edirne Kültür Gezisi - Son Dakika

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