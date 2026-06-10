Eğitimde Piyasa Anlayışına Tepki - Son Dakika
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Eğitimde Piyasa Anlayışına Tepki

10.06.2026 12:53
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Eğitim-Sen Sinop Başkanı Musa Uzun, eğitimde bilimsellik ve laiklikten uzaklaşmayı eleştirdi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, eğitimde bilimsellik, laiklik ve kamuculuk ilkelerinden uzaklaşıldığını savunarak, "Eğitimi piyasaya açan, özel okulların önünü açan ve kamusal eğitimi daraltan bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, milli eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uzun, özel okul sayılarındaki artışın kamusal eğitimin geriletilmesinin göstergesi olduğunu söyledi. Eğitimde bilimsellik, laiklik ve kamuculuk ilkelerinden uzaklaşıldığını savunan Uzun, "Eğitimi piyasaya açan, özel okulların önünü açan ve kamusal eğitimi daraltan bir anlayışla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

Uygulanan müfredatın bilimsel ve laik eğitim anlayışından uzak olduğunu ileri süren Uzun, eleştirel düşünen yerine itaat eden bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini iddia etti. Uzun, "Soran, sorgulayan, araştıran, bilimi takip eden öğrenciler yerine, kendisine verileni sorgulamadan kabul eden ve güce biat eden bireyler yetiştirilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin artan bürokratik yüklerle karşı karşıya bırakıldığını belirten Uzun, çok sayıda evrak ve raporlama işleminin öğretmenlerin mesai saatleri dışında da çalışmasına neden olduğunu kaydetti. Uzun, öğretmenlik mesleğinin ve kamu okullarının itibarsızlaştırıldığını, bunun eğitim ortamlarında şiddet olaylarının artmasına da zemin hazırladığını söyledi.

"ÖĞRETMEN SAYISI AÇIKLANMASINA RAĞMEN BU AÇIK KAPATILAMIYOR"

Atanamayan öğretmen sorununa da değinen Uzun, eğitim alanındaki personel ihtiyacına rağmen yeterli sayıda öğretmen ataması yapılmadığını belirtti. Uzun, "Kamunun ihtiyacı olan öğretmen sayısı açıklanmasına rağmen bu açık kapatılamıyor. Bunun sonucunda öğretmenlik diplomasına sahip birçok kişi farklı sektörlerde düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyor" dedi.

"MÜLAKAT SİSTEMİNİN LİYAKAT YERİNE KAYIRMACILIĞA YOL AÇTI"

Öğretmen Akademisi uygulamasını da eleştiren Uzun, öğretmen adaylarının yeni süreçte ek eğitim ve mülakat aşamalarına tabi tutulmasının atanamayan öğretmen sayısını artırabileceğini belirtti. Mülakat sisteminin liyakat yerine kayırmacılığa yol açtığını öne süren Uzun, "Türkiye'de mülakat sistemi torpil ve ayrımcılık tartışmalarını beraberinde getiriyor. Bu nedenle güvenilir bulunmuyor" diye konuştu.

Laiklik ilkesinin önemine de vurgu yaparak, laikliğin toplumun tüm kesimlerinin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabilmesinin güvencesi olduğunu ifade eden Uzun, "Laiklik yalnızca belirli kesimlerin değil, inanan ya da inanmayan herkesin güvencesidir. Devlet tüm vatandaşlarına eşit yaklaşmalı ve hiçbir inanç, mezhep ya da etnik kimlik diğerine üstünlük sağlayacak bir konuma getirilmemelidir"  ifadelerini kullandı.

Kamuda liyakat ve tarafsızlığın sağlanabilmesi için laiklik ilkesinin korunması gerektiğini vurgulayan Uzun, "Özgürlükçü ve kamucu bir laiklik anlayışıyla insanlar barış ve demokrasi içinde yaşayabilir. Ayrıştırıcı politikalar ise toplumsal birlik ve beraberliğe zarar verir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitimde Piyasa Anlayışına Tepki - Son Dakika

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