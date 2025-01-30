Eğlence Mekanında Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Eğlence Mekanında Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

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Denizli'de bir eğlence mekanında kavga sonrası bıçakla yaralanan 28 yaşındaki Tamer Cura hayatını kaybetti.

30.01.2025 16:16
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Eğlence mekanında bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de bir eğlence mekanında aralarında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan 28 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tamer Cura ile eğlence mekanında bulunan bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eğlence mekanındaki görevliler, tarafların birini dışarıya çıkarttı. Daha sonra dışarıya çıkmak için yönelen Tamer Cura, eğlence mekanın koridorunda tartıştığı kişiler ile karşılaştı. Burada yanında bıçak bulunan E.K., Tamer Cura'yı kasığından yaraladı. Olayı gören kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışan şüpheliler kaçarken, Tamer Cura ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tamer Cura daha sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Cura'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdikten sonra firar eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Denizli, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğlence Mekanında Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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