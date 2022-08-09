Ego Genel Müdürlüğü 'Temizlik Takip Sistemi'ni Devreye Soktu - Son Dakika
Üye Girişi

Ego Genel Müdürlüğü 'Temizlik Takip Sistemi'ni Devreye Soktu

09.08.2022 11:25

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarında vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı yolculuk yapabilmeleri için ‘Temizlik Takip Sistemi’ uygulamasını başlattı. Uygulama ile araçlarda yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları dijital ortama taşınıyor.

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarında vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı yolculuk yapabilmeleri için 'Temizlik Takip Sistemi' uygulamasını başlattı. Uygulama ile araçlarda yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları dijital ortama taşınıyor.

EGO Genel Müdürlüğü'nün öz kaynaklarıyla yaptığı uygulama sayesinde 400 bin TL tasarruf sağlanırken; uygulama ile hizmet veren otobüslerin temizlik işlemlerinin daha verimli şekilde takip edilmesi, istatiksel verilerin geçmişe dönük tutulması, gelen talep ve şikayetlere daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin bilgi veren EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanı Yahya Şanlıer, şunları söyledi:

"EGO Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Otobüs Temizlik Takip Sistemi yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ile birlikte yapılan analiz çalışmalarının ardından yazılım çalışmaları tamamlanmış ve sistemi kullanacak personele gerekli eğitim verilmiştir. Sistem sayesinde her bir EGO otobüsünün normal veya detaylı temizlik bilgileri ve temizlikte görevli personel bilgileri günlük olarak kayıt altına alınabilecektir. Sistemi kullanan personelin geniş EGO bölge alanlarında otobüs konumuna ulaşabilmesi için de gerekli konum bilgisi sisteme entegre edilmiştir."

Uygulama için eğitime katılan personel ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ahmet Gökdemir (Şoför): "Güzel bir uygulama olmuş. Bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Temizliği yapılan araçları anında görebileceğiz ve bu da bizim çalışma kapasitemizi artıracaktır."

-Kudret Beğen (Şoför): "Program sayesinde araçlarımızda temizlik durumunu çok rahatlıkla takip edebileceğiz. Eksiklerimizi görüp onları kapatmakta daha hızlı adımlar atmış olacağız."

-Zeki Çimen (Şoför): "Uygulamanın işimize faydalı olacağını düşünüyorum. Eksiklerimizi görüp hemen müdahale etmek için çok güzel bir uygulama."

-İlyas Kahraman (Şoför): "Söz uçar yazı kalır. Aslında çok önceden yapılması gereken ancak şimdi yapıldığında işlerimizi çok kolaylaştıran bir uygulama. Düşünenlerinin emeklerine sağlık."

YORUMLAR
500
Yunan güçleri, darbettiği kaçak göçmenlerin ellerini kelepçeleyip ölüme terk etti Yunan güçleri, darbettiği kaçak göçmenlerin ellerini kelepçeleyip ölüme terk etti Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor Bu iddia çok ses getirir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad ile telefonda görüşeceği öne sürüldü Bu iddia çok ses getirir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad ile telefonda görüşeceği öne sürüldü
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ego Genel Müdürlüğü 'Temizlik Takip Sistemi'ni Devreye Soktu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:03 Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:49 Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi
10:43 Bu iddia çok ses getirir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad ile telefonda görüşeceği öne sürüldü
10:35 Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı! İşte altın fiyatları...
10:56 İstanbul'da taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada! Kadın müşterinin valizini yere atıp gitti
10:25 BDDK 81 ilin borç haritasını duyurdu! İstanbul birinci sırada diye beklenirken zirvede Konya yer aldı
10:17 Nihat Doğan, 3 aylık hamile olduğu söylenen İranlı hayranı Arzu ile dünyaevine girdi
10:21 Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi
09:50 Adana'da bir genç, annesine, "Seni kocamla evlendirelim" diyerek kumalık teklifinde bulunan komşusunun evine mermi yağdırdı
09:49 Piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki şok sözler: Para akmış bir yerden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 11:25:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ego Genel Müdürlüğü 'Temizlik Takip Sistemi'ni Devreye Soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement