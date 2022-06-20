Ekipler sokak sokak gezip erkeklere KADES'i anlattı - Son Dakika
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Ekipler sokak sokak gezip erkeklere KADES'i anlattı

20.06.2022 19:58

- Ekipler sokak sokak gezip erkeklere KADES'i anlattı Aksaray'da kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklere farkındalık eğitimlerinin verilmesi çerçevesinde sokak sokak gezen psikososyal destek, polis ve jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulamasını erkeklere anlattı.

- Ekipler sokak sokak gezip erkeklere KADES'i anlattı

AKSARAY - Aksaray'da kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklere farkındalık eğitimlerinin verilmesi çerçevesinde sokak sokak gezen psikososyal destek, polis ve jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulamasını erkeklere anlattı.

Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve mücadele edilmesi çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında komisyonlar oluşturuldu. Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan projeler kapsamında yurt genelinde milyon erkek vatandaşa KADES anlatılması hedefiyle oluşturulan komisyonlar Aksaray'da ilk gün hedefi olarak 10 bin erkeğe ulaştı. Eğitimlerin verilmesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Psikososyal destek ekipleri ve polis ile jandarma ekipleri görev aldı. Sokak sokak gezerek KADES'i anlatan ekipler, kıraathaneler, pastaneler, taksi durakları, alışveriş merkezleri ve kaldırımlarda kadına yönelik şiddetin önlenmesinin yararlarını anlattı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri KADES'in erkeklere anlatılacağı farkındalık çalışmasının 5 gün boyunca devam edeceğini ve her gün hedeflerinin 10 bin erkek vatandaş olacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise kent genelinde çalışmalarının süreklilikle devam edeceğini aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Şiddet Önleme ve İzleme Görevlisi Sevgi Akbulut, "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi olarak bugün buradayız. Diğer kolluk kuvvetlerimiz ve paydaş kurumların hepsi toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bugün buradayız. Özellikle İçişleri Bakanlığımızın ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 5 milyon erkeğe eğitim farkındalığı kazandırmak faaliyeti kapsamında buradayız. Bu kapsamda özellikle taksi durakları, kahvehaneler, OSB fabrikaları ve benzeri birçok erkeklerin yoğun bulunduğu bölgelere giderek özellikle toplumsal şiddete karşı farkındalığı oluşturmaya çalışacağız. Bu kapsamda haftanın 3 günü farklı ekipler olarak alanda olacağız. Amacımız Türkiye genelinde 5 milyon kişiye ulaşabilmek için Aksaray'da da yine 5 bin kişiye ulaşmak için tüm gücümüzle tüm ekiplerimizle seferber olacağız" dedi.

Kadınlara şiddet yanlış diyerek aldığı farkındalık eğitimini anlatan Emekli Ramazan İçli (79), "Çalışacaksın, evlendiysen ailene sahip çıkacaksın. Geceni gündüzüne katıp çalışacaksın, kazanıp ekmeğini suyunu vereceksin. Binde bir sütü bozuk çıkarsa çıkar. Bu ne ya her gün boşanmalar artıyor, geçimsizlik artıyor. Yaptığın masraflar havaya gidiyor. Bu bir dengesizliktir. Bir de olmuyorsa demokrasi biçiminde ayrıl, kanunlarımıza uyarak ayrıl vurmanın öldürmenin iş olmadığını bil" diye konuştu.

Taksi esnafı Veli Savran ise, "Kadınlara sevgi göstermek Peygamber efendimizden beri kadınlara sevgi göstereceğiz. Göstermemiz de gerekiyor. Kadınlar bizim baş tacımız, annemiz, kadınlar bizim varlığımız bizim sağlığımız sıhhatimi kadınlar bizim için çok önemlidir. Onlara sevgi göstereceğiz. Şiddet göstermeyeceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, KADES, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekipler sokak sokak gezip erkeklere KADES'i anlattı - Son Dakika

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