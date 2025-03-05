Ekmek Kadayıfı Ramazan Sofralarını Şenlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ekmek Kadayıfı Ramazan Sofralarını Şenlendiriyor

Ekmek Kadayıfı Ramazan Sofralarını Şenlendiriyor

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli ekmek kadayıfı, Ramazan'da yoğun talep görüyor.

05.03.2025 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın tescilli lezzetlerinden ekmek kadayıfı her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sofralarını süslemeye devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın tadına doyulmaz lezzetlerinden ekmek kadayıfı bu yıl da Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında. Coğrafi işaretli lezzete Afyon dışından diğer şehirlerden de yoğun talep var. Hamuru ve şerbeti özenle hazırlanan tatlının vazgeçilmezi ve lezzetini artıran ise kaymak oluyor. Üzerinde kaymakla birlikte servis edilen tatlı damak çatlatan lezzeti ile tadanlara hayran bırakıyor. Kentte yıllardır esnaflık yapan Şükrü Pancar, Ramazan aylarında tatlı sektörünün farklı bir ivme kazandığını satışların arttığını ifade ederek, "Afyon'un ekmek kadayıfı coğrafi işaretli ürünü, kaymağı yine öyle. Vişneyle de buluşunca, üçünün bir araya gelmesi ile mükemmel ekmek kadayıfı ortaya çıkıyor. Sadece ekmek kadayıfımız ile birlikte kaymaklı güllacımız ve kabak tatlımız var. Afyon'da farklı ürünlerini ve lezzetlerini yorumlayarak yapıyoruz. Afyon dışından diğer şehirlerden de çok talep var. Ramazan ayı gelmeden önce kargo yoğunluğumuz başladı. Afyon lezzet şehri ve herkesi bekliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yerel, Yaşam, Afyon, İftar, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekmek Kadayıfı Ramazan Sofralarını Şenlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:53 A Milli Takım’a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
07:50 Kayıp mimar Ece Gürel’i arama çalışmalarında yeni iz Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
07:36 İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacak İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak
07:29 Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:12 Kongre salonunda ilginç olay Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu Kongre salonunda ilginç olay! Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:53 Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 19:15:06. #7.12#
SON DAKİKA: Ekmek Kadayıfı Ramazan Sofralarını Şenlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.