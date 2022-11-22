Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar: Erdoğan'ın diploması yok, olsa her yerde çarşaf çarşaf dalgalandırırdı - Son Dakika
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar: Erdoğan'ın diploması yok, olsa her yerde çarşaf çarşaf dalgalandırırdı

22.11.2022 17:18

Katıldığı bir televizyon programında ekmeği fazla tükettiği için Türk milletine "aptal" diyen ve bunun sonucunda 1 hafta boyunca tutuklu kalan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, serbest bırakılmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Kolivar, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, "Diploması yok, olsa her yerde çarşaf çarşaf dalgalandırırdı" dedi.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir televizyon programında "Ekmeği fazla tükettiği" için Türk milletine "aptal" demiş ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırmıştı. Bu olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "Türk Milletini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalı ile tutuklanmıştı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Yapılan araştırmalarda Kolivar'ın başkanı olduğu Ekmek Üreticileri Sendikası'nın merdiven altı tabir edilen bir sendika olduğu ve doğru dürüst üyesinin olmadığı ortaya çıktı. Cezaevinde bir hafta kaldıktan sonra sürpriz bir şekilde tahliye edilen Cihan Kolivar, hakkındaki iddialara cevap vermek için basın toplantısı düzenledi.

Türk milletine 'aptal' diyerek hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, hakaretlerine kaldığı yerden devam etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDA "DİPLOMASI YOK" DEDİ

Basın toplantısında yaklaşık 52 dakika konuşan Kolivar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Diploması yok, olsa her yerde çarşaf çarşaf dalgalandırırdı" dedi.

FIRINCI ESNAFINA DA HAKARET ETTİ

Toplantısında ayrıca fırıncı esnafına yönelik iftiralara da yer veren cihan Kolivar, Fırıncılara yönelik "Fırıncılar verdikleri rüşvetle hayatlarını devam ettiriyor. Hatta belediyelerin birçok birimleri fırıncı esnafının verdiği rüşvetlerle ayakta duruyor" açıklamasında bulunarak tüm fırıncı esnafını zan altında bıraktı.

Türk milletine 'aptal' diyerek hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, hakaretlerine kaldığı yerden devam etti
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar: Erdoğan'ın diploması yok, olsa her yerde çarşaf çarşaf dalgalandırırdı - Son Dakika

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