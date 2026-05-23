Ekmek ve Şeker Bırakarak 25 Kilo Verdi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde lokanta işletmeciliği yapan Emin Topçu, ekmek ve şeker tüketimini hayatından çıkartarak 3 ayda 25 kilo verdi.

İlçede 20 yıldır yemek sektöründe hizmet veren Emin Topçu, aşırı kilolarından şikayetçi olmaya başlayınca ekmek ve şeker tüketimini bırakmaya karar verdi. Kendine özgü bir beslenme programı hazırlayan Topçu, sabahları iki adet haşlanmış yumurta, domates ve salatalık, öğlen öğünü ise bir kase yoğurt ve salata tüketimine başladı. Çayda da şekeri kullanmadığını belirten Topçu, bu diyetle 3 ay içinde 25 kilo vererek 100 kilodan 75 kiloya düştüğünü söyledi. Topçu, kilo vermek isteyen herkesin ekmeği ve şekeri hayatından çıkarmaları gerektiğini ifade etti. - DİYARBAKIR