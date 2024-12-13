Eksi 10 Derecede Hamsi Tava ve Horon Keyfi - Son Dakika
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Eksi 10 Derecede Hamsi Tava ve Horon Keyfi

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Bayburt'ta Bilgehan Sancar, eksi 10 derecede hamsi pişirip arkadaşlarıyla horon oynadı.

13.12.2024 10:41
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Bayburtlu vatandaşın eksi 10 derece havada hamsi tava ve horon keyfi

BAYBURT - Bayburt'ta bir vatandaş soğuğa aldırış etmeden eksi 10 derece havada önce hamsi pişirip arkadaşlarına ziyafet çekti, sonra açtığı Karadeniz müzikleriyle horon oynadı. Bilgehan Sancar ve arkadaşlarının horon keyfi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayburt'un Vağında köyünde yaşayan Bilgehan Sancar isimli vatandaş, pazardan aldığı taze hamsileri eksi 10 derece havada piknik tüpü üzerinde pişirdi. "Bugün hamsi günümüz" diyen Sancar, hamsileri pişirip arkadaşlarıyla beraber yedikten sonra Karadeniz müzikleri eşliğinde sofrasına misafir olan dostlarıyla horon oynadı. Cep telefonuyla kaydedilen o görüntülerde, vatandaşların soğuğa aldırış etmediği, keyifli bir gün geçirdikleri görülüyor. Her sene kış aylarında hamsi tava yaptıklarını ve dostlarıyla birlikte yediklerini söyleyen Sancar, sıcak çayın ve hoş sohbetin soğuğu hissettirmediğini, soğuk kış günlerini bu şekilde hep birlikte geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eksi 10 Derecede Hamsi Tava ve Horon Keyfi - Son Dakika

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