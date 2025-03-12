Ekstrem Sporcu İbrahim Koyuncu Ayaklarını Kırdı - Son Dakika
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Ekstrem Sporcu İbrahim Koyuncu Ayaklarını Kırdı

Ekstrem Sporcu İbrahim Koyuncu Ayaklarını Kırdı

İstanbul'da üst geçitten düşen ekstrem sporcu Koyuncu, tedavi altında. Adrenalin bağımlılığı nedeniyle vazgeçmiyor.

12.03.2025 15:49
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İstanbul'da tutunduğu bir üst geçidin altından karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yere düşüp ayaklarını kıran ekstrem sporcusu İbrahim Koyuncu tedavi altında alındı. Düşme anı cep telefonu kamerasına yansıyan Koyuncu, "Ölüm tehlikesi ve sakatlık tehlikesinin olduğunu biliyorum, biliyorum ama vazgeçemiyorum. Bu bir bağımlılık" dedi.

İstanbul'da yaşayan ve yaklaşık bir yıldır ekstrem sporuyla uğraşan 25 yaşındaki İbrahim Koyuncu, yükseklerde yaptığı ve adeta ölüme meydan okuduğu hareketlerle yürekleri ağza getiriyor. "Adrenalinde hayat buluyorum" diyen Koyuncu, ölüm ve sakatlanma tehlikesine rağmen bu spordan vazgeçemiyor. Son olarak 6 Mart günü Kadıköy'de bir üst geçidin altına tutunarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Koyuncu, yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek iki ayağını da kırdı. Tedavi altında alınan Koyuncu'nun düşme anı ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Adrenalinde hayat buluyorum, seviyorum"

Adrenalini çok sevdiğini dile getiren İbrahim Koyuncu, "Ben bir senedir bu spora merak saldım. Adrenalinde hayat buluyorum, seviyorum. Ölüm tehlikesi ve sakatlık tehlikesinin olduğunu biliyorum, biliyorum ama vazgeçemiyorum. Bu bir bağımlılık. Ailem ve yakınlarım bu sporu çok bırakmamı istedi ama ben bırakmak istemiyorum. Ayağım sakatlandı ama iyileşince inşallah yeniden yapacağım. Çok daha yüksek ve tehlikeli yerler de yaptım ama düşmedim, ilk defa oldu" dedi.

"Ayaklarımın kırılacağını düşünmemiştim"

Koyuncu, ayaklarının kırılacağını düşünmediğini söyleyerek, "Sadece parmaklarımla tuttuğum için o vidalar beni yordu. Oldukça gittim ama geri gelmeye çalışırken dengem kayboldu, gücüm tükendi. Çünkü vidalar parmaklarıma baskı yapıyordu. Parmaklarım vidayla adeta bütünleşti, acıdı. O an geri dönmeye çalıştım ama ellerim kayıyordu. Bu sarstı beni. Demir düz olsaydı oradan geçerdim. Çünkü daha önce düşsem tuzla buz olacağım yerlerde videolarım var. O an bıraktım kendimi ayaklarımın kırılacağını düşünmemiştim. İki ayağımı da kırdım. Vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

"Trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye attığım için pişmanım"

Koyuncu, "Trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye attığım için pişmanım. Normalde ben bu sporu yaparken asla bir yayayı veya trafiği tehlikeye atmayacak yerlerde yapıyorum. Bu sporu ne ünlü olmak için ne de tıklanma için asla yapmıyorum. Kendim sevdiğim için yapıyorum. İki ayağımda da tarak kemiği tarafları kırık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ekstrem Sporcu İbrahim Koyuncu Ayaklarını Kırdı - Son Dakika

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