Elazığ Belediye Başkanı Aday Adayı Sabahattin Kaya Adaylıktan Çekildi

Yerel

EVREN DEMİRDAŞ

Gri pasaport ile insan kaçırdığı haberleriyle gündeme gelen, Elazığ'ın Akçakiraz Belediyesi'nin AKP'li başkanı Sabahattin Kaya, aday adaylığını geri çektiğini açıkladı. Kaya, "AK Parti Akçakiraz Belediye Başkanı aday adayları ve belde başkanımız ile defalarca yaptığımız istişareler sonrasında, şahsıma hiçbir şartta ve durumda destek vermeyeceklerini ve kendi aralarında konsensus sağladıklarını ifade etmişlerdir" dedi.

14 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Akçakiraz Belediye Başkanlığı'na AKP'den yeniden aday adayı olan Sabahattin Kaya, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Kaya, şunları kaydetti:

"ŞAHSIMA HİÇBİR ŞARTTA DESTEK VERMEYECEKLERİNİ İFADE ETMİŞLERDİR"

"Başarı hikayeleriyle dolu 10 yıllık hizmet serüvenimizin 31 Mart 2024 tarihinde sonuna gelmiş olacağız. Ak Parti Akçakiraz Belediye Başkanı aday adayları ve belde başkanımız ile defalarca yaptığımız istişareler sonrasında, şahsıma hiçbir şartta ve durumda destek vermeyeceklerini ve kendi aralarında konsensus sağladıklarını ifade etmişlerdir. Beldemizin ve partimizin selameti açısından seçmenler arasında kutuplaşmaya ve kaosa sebebiyet vermemek amacıyla aday adaylığı sürecinden kendimi azlediyorum. AK Parti'mizin görevi tevdi edeceği aday arkadaşımıza başarılar diliyor, partimizin ve liderimizin yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Belde sakinlerimize ve samimi tüm gönül dostlarımıza şükranlarımı sunuyor, helallik temenni ediyorum."

GRİ PASAPORT SKANDALIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Akçakiraz Belediyesi'nin, 1 Kasım 2019 yılında Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bir protokol imzaladığı, bu kapsamda gri pasaport almalarını sağladığı bazı kişileri 'belediye gezisi' adı altında Almanya Bremen şehrine gönderdiği ve bunlardan bazılarının geri dönmediği ortaya çıkmıştı. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, Almanya'ya 20 kişi gönderdiklerini, bunlardan sadece üçünün geri döndüğünü açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili Akçakiraz Belediyesi hakkında hakkında soruşturma açmıştı.

SAVCILIK, SABAHATTİN KAYA HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERMİŞTİ

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada ise Sabahattin Kaya hakkında takipsizlik kararı verilmiş ve kararda şunlar kaydedildi:

"Pasaport verilmesine matuf işlemin pasaport düzenlenmesi öncesine ilişkin bir hazırlık işlemi niteliğinde bulunduğu, şüphelinin baştan itibaren adlarına pasaport talebinde bulunulan sivil vatandaşların yurt dışına gittikten sonra dönmeyeceklerini bilmesinin kendisinden beklenemeyeceği, bu bağlamda şüphelinin bahse konu protokol ve alınan meclis kararı kapsamında yurt dışına gidecek olan sivil vatandaşlara harçtan müstesna şekilde pasaport temin ederek yurt dışına gitmelerine ve dönmemelerine sebep olarak görevini kötüye kullandığından bahisle soruşturma başlatılmış ise de yukarıda belirtilen Danıştay kararında da dile getirildiği üzere protokol imzalanması ve meclis kararına ek gündem maddesi eklenmiş olmasının ceza kanunlarımız açısından herhangi bir cezai müeyyide gerektirmediği, pasaport temin edilmesinde ise yetkisi bulunmayan şüphelinin görevini kötüye kullanarak kamu zararına neden olduğundan bahsedilemeyeceği anlaşıldığından hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."