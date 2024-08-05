Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine Deprem Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine Deprem Eğitimi Veriliyor

Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine Deprem Eğitimi Veriliyor

Elazığ Belediyesi bünyesinde gönüllü belediye personelleri tarafından kurulan Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine (ELBAK) yönelik, 'deprem arama kurtarma eğitimi' veriliyor. ELBAK, eğitimlerin ardından muhtemel afet durumlarında Elazığ Belediyesi adına sahaya çıkarak vatandaşların yardımına koşabilecek.

05.08.2024 14:47  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Belediyesi bünyesinde gönüllü belediye personelleri tarafından kurulan Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine (ELBAK) yönelik, "deprem arama kurtarma eğitimi" veriliyor. ELBAK, eğitimlerin ardından muhtemel afet durumlarında Elazığ Belediyesi adına sahaya çıkarak vatandaşların yardımına koşabilecek.

Kentsel ve yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı bir şehir inşa etme hedefi ile eser ve hizmet belediyeciliği ilkesini benimseyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, aynı zamanda vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Şahin Şerifoğulları'nın talimatları ile Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda vatandaşları afetlere hazırlıklı ve dayanıklı kılmak adına faaliyetlerine başlayan Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından, belediye personeline yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde deprem ve afet planı hazırlamak, afet ve risk yönetim stratejisi ve eylem planlarını belirlemek, bu eylem planlarının uygulanması için ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak hedefi ile çalışmalarına devam eden Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ortak çalışması sonucunda 5-10 Ağustos tarihlerinde Deprem Arama Kurtarma Eğitimi (DAKE), AFAD İl Müdürlüğü eğitim salonunda başladı. İlk oturuma, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, AFAD Elazığ İl Müdürü Cafer Giyik, Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdür Vekili Uğur Celayir ve gönüllü Belediye personeli katıldı.

"Eğitimlerin ardından arama kurtarma ekibi oluşturmayı düşünüyoruz"

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, amaçlarının afet dönemlerinde vatandaşların yanında olmayı sürdürmek olduğunu dile getirerek, "Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla personelimizin alacağı eğitimlerin ardından tim olarak arama kurtarma ekibi oluşturmayı düşünürken, aynı zamanda eğitimlerin, personelimizin afet ile ilgili bilgilenmesini sağlamasını istiyoruz. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları Afet İşleri Müdürlüğünün tüm eğitim, ekip ve donanım faaliyetleri konusunda desteklerini esirgemeyecek" dedi.

Gönüllü ekibe, tatbikat ve uygulamalı saha eğitimleri verilecek

Daha sonra AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren eğitmenler tarafından Elazığ Belediyesi personeline yönelik afet öncesi hazırlık eğitimi verilerek arama kurtarma ekipmanları tanıtıldı. Eğitimler kapsamında gönüllü ekibe tatbikat ve uygulamalı saha eğitimleri verilecek. Gönüllü Belediye personelleri tarafından kurulan Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ELBAK) aldığı eğitimlerin ardından sertifika alacak. Ayrıca, eğitimleri tamamlayan ELBAK, muhtemel afet durumlarında Elazığ Belediyesi adına sahaya çıkarak vatandaşların yardımına koşabilecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Deprem, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine Deprem Eğitimi Veriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 04:03:34. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine Deprem Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement