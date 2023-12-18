Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde 11 bin 350 hayvan tedavi edildi

Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkez'inde bir yılda, 11 bin hayvan tedavi edildi

ELAZIĞ - Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir yılda 11 bin 350 hayvan tedavi edilirken 2 bin 179 hayvan da sahiplendirildi.

Elazığ'da yaklaşık 30 dönüm üzerine yapılan Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkez'inde 2023 yılında 11 bin 350 hayvan tedavi edildi. Müşahede, poliklinik, ameliyathane, röntgen, ultrasonografi ve yoğun bakım ünitesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük, modern ve donanımlı tesislerinden olan hayvan hastanesi, sokak hayvanlarının daha modern bir şekilde tedavi olmalarını sağlıyor. Uzman hekimler tarafından 7-24 bakımları yapılan hayvanlar, alttan ısıtmalı odalarda daha sıcak bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. 500 köpek ve 80 kedi kapasiteli merkezde 18 personel görev alıyor. Şu anda 150 köpek ve 40 kedinin bulunduğu merkez aynı zamanda hayvanlara sıcak yuva bulmayı sürdürüyor.

Tesis hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Fetih Arslantaş, "Elazığ Belediyesi olarak vatandaşlarımızın 153 Beyaz Masa'ya yapmış oldukları talep ve şikayetler, ekipler tarafından değerlendiriliyor. Taleplerin ardından ekiplerimiz sokak hayvanlarını Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getiriyor ve tedavilerine başlanıyor. Bugüne kadar 11 bin 350 hayvan tedavi edildi. 5 bin 598 hayvan kısırlaştırıldı, 5 bin 598 kuduz aşısı yapılırken 2 bin 179 hayvanımızı da sahiplendirdik. Buraya getirilen sokak hayvanlarımız veteriner hekimlerimiz tarafından ön kontrolleri yapıldıktan sonra gerekli aşılar yapılmaktadır. Hasta olanların tedavisi aşı olacak hayvanların da aşıları tamamlanıyor. Burada bir nevi hayvanlara otel hizmeti vermekteyiz. Elazığ Belediyesi olarak yaz-kış demeden şehir genelinde bulunan yaklaşık 90 farklı bölgeye bırakmış olduğumuz mama kaplarına mama kuşlar için de buğday bırakmaktayız" dedi.