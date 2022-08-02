Elazığ itfaiyesi acil çağrıları yanıtlama hızı ile rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ itfaiyesi acil çağrıları yanıtlama hızı ile rekor kırdı

02.08.2022 17:02
Elazığ itfaiyesi acil çağrıları yanıtlama hızı ile rekor kırdı

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan acil çağrıları yanıtlama hızı ile rekor kırdı.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan acil çağrıları yanıtlama hızı ile rekor kırdı.

Elazığ Valiliği tarafından verilen bilgilere göre, Elazığ'da acil çağrılara yanıt verme süresi ortalaması 3.85 saniye iken Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün yanıt verme süresi 2.82 olarak kaydedildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına fedakarca çalışan bütün itfaiye ekiplerini tebrik eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Ekiplerimiz bilgi açısından son derece eğitimli. Kullandıkları araç ve ekipmanlarla da Avrupa standartlarında bir donanıma sahip. Türkiye'nin neresi olursa olsun ihtiyaç duyulan bütün noktada İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz her türlü olay ve afete müdahale edebilecek kapasitedir. İl içerisinde de adeta büyükşehir mantığıyla çalışıyoruz" dedi.

Yangın ve sel gibi afetlerde koordineli bir şekilde olay noktasına en kısa sürede yetişerek doğru ve etkin müdahale için gayretle çalıştıklarını belirten İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, "2022 yılının ilk yarısında Elazığ'da 112 Çağrı Merkezi'ne 150 bin 303 asıllı ihbar yapıldı. Yapılan ihbarlara paydaşları arasında en hızlı yanıt veren kurum Elazığ Belediyesi İtfaiyesi oldu. 2021 yılı Türkiye ortalaması 10.04 saniye. Verilere göre 2022 yılının ilk altı aylık süreç değerlendirmesinde Elazığ'ın 3.85, Elazığ itfaiyesinin ise 2.82 saniyelik yanıt verme süresiyle kırılması zor bir rekora imza attı. 6 aylık süreçte 165 yangına, 21 trafik kazasına, 60 hayvan kurtarma operasyonuna ve 77 acil yardıma müdahale ettik. Düzenlediğimiz seminer ve ilk yardım eğitimleriyle de bin 750 vatandaşımızı bilgilendirdik" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kullanılmayan 2 katlı binada yangın Kullanılmayan 2 katlı binada yangın CHP Elazığ İl Başkanı Duran, 3 Yıldır Konteynerde Yaşayan 84 Yaşındaki Nebahat Şen'i Ziyaret Etti CHP Elazığ İl Başkanı Duran, 3 Yıldır Konteynerde Yaşayan 84 Yaşındaki Nebahat Şen'i Ziyaret Etti Elazığ'da bir hastanın böbreğindeki 13 santimetrelik taş kapalı ameliyatla çıkarıldı Elazığ'da bir hastanın böbreğindeki 13 santimetrelik taş kapalı ameliyatla çıkarıldı

Elazığ Valiliği, İtfaiye, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ itfaiyesi acil çağrıları yanıtlama hızı ile rekor kırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:37 Kanlı ay tutulması yarın gerçekleşecek! Finansal ve aşk ilişkilerinde yaşanacak sorunlara dikkat
16:26 Genç kadının aldattığı eşine attığı mesajları okuyan Müge Anlı, büyük şaşkınlık yaşadı: Senin kafan kırık mı?
16:23 Çin'de büyük korku yaratan görüntü! Kafası korkuluklara sıkışan bebek metrelerce yüksekte asılı kaldı
16:19 TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
16:16 Trabzonspor'un rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki Basel ile eşleşti
16:11 Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları çekildi! İşte nefes kesecek eşleşmeler...
15:48 UEFA Avrupa Ligi kura eşleşmeleri netleşti! İşte temsilcimiz Fenerbahçe'nin olası rakipleri
15:49 Apple hedef küçülttü! Planlanandan 3 milyon daha az cihaz üretilecek
15:49 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gönlünü Seda Akman'a kaptırdığı iddia edildi
15:38 Ağrı'daki feci kazadan ilk görüntüler! Vatandaşlar korkuyla etrafa kaçışmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2022 17:05:27. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ itfaiyesi acil çağrıları yanıtlama hızı ile rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement