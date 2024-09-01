Elazığ Belediyesi'nin 20 Bin Ton Çimentosu Çürümeye Terk Edildi

Yerel

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Belediye Meclis Üyesi Osman Cem Karahüseyinoğlu, Elazığ Belediyesi tarafından 2023 yılında alınan 20 bin ton çimentonun depoda çürüdüğünü öne sürerek, "Bu çimentolar neye istinaden alındı? Yani EBUAŞ kar etsin diye mi alındı? Yoksa elinizde harcanacak bir para vardı, toplu olarak bunu bir yere bağlayalım diye mi alındı" dedi.

YRP'li Belediye Meclis Üyesi Osman Cem Karahüseyinoğlu, Elazığ Belediyesi tarafından 2023 yılı temmuz ayında alınan 20 bin ton çimentonun Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi'nin deposunda çürümeye terk edildiğini öne sürdü.

Çimentoların üç- dört ay içind kullanılmadığında taşlaştığını hatırlatan Karahüseyinoğlu, konuyu belediye meclisinde de gündeme getirdiklerini ve yanıt istediklerini söyledi. Karahüseyinoğlu şunları söyledi:

"Şimdi meclis tatile girmeden önceki meclis toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Grup Başkanı Behçet Susmaz Bey'in de teknik olarak itiraz etmiş olduğu bir çimento davası var. Şimdi biz orada şuna itiraz ettik. 2023 yılı yedinci ayda 20 bin torba çimento alınıyor ve bu bir sosyal medya hesabından Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi'nin altında paletli bir şekilde kameraya yansıyor. Bunu işte orada meclise sorduk. Özellikle o günkü Belediye Meclis Vekili Aydın Kara Bey şunu ifade ettiler. Dediler ki; 'Biz bunu Villakent'te kullanıyoruz. Ama biz bunu kolondur, kiriştir gibi noktalarda değil, sıva da vesaire noktalarda kullanıyoruz. Onu da aldığımız için çok iyi kar ettik'.

"Bu çimentonun kullanım süresi 3 ay, bu malzeme ancak toprak olmuştur"

Şimdi on torba üst üste yığıldı, palette. Bunların mukavemeti üç ay. Üç ay sonra taşlaşıyor. Dolayısıyla 2023'ün yedinci ayından 2024'ün yedinci ayına kadar neredeyse bir yıl geçmiş. ve bu çimento özelliğini kaybetmiş. Bunu ben söylemiyorum. İnşaatla ilgili hem Behçet Bey hem de oradaki inşaat mühendisi arkadaşlar söylüyor. 'İmkanı yok bu kadar dayanması. Dolgu malzemesi olarak, ya da sıva malzemesi olarak kullanılmaz. Bu malzeme ancak toprak olmuştur' şeklinde ifade ediyorlar. Şimdi biz bunu sorduk. Orada da ifade edildiğinde sorulduğu için söylüyorum. Bu çimentolar neye istinaden alındı? Yani EBUAŞ kar etsin diye mi alındı? Yoksa elinizde harcanacak bir para vardı, toplu olarak bunu bir yere bağlayalım diye mi alındı?" 20 bin torba çimento bugünün şartlarında herhalde tanesi 250-300 TL'den 3,5 - 4 milyon veya tam olarak ne kadar olduğunu çıkaramıyorum. Orada hesabı da söylendi. Yani 1 lira da olsa, bu kamunun zararı bizim için değerlidir. Biz onun peşine düşeriz burada. 20 bin torba çimentodan bahsediliyor. Şimdi ne kadar alındı? Nereden alındı? Kimden alındı? O günün şartlarında ucuz mu alındı? Pahalı mı alındı?

"O çimentolar ne oldu?"

Konuyu yazılı olarak Belediye Meclis toplantısında sorduklarını da aktaran Karahüseyinoğlu kendilerine yanıt olarak çimentoların Belediye'nin yaptığı Villakent projesi için kullanılmak üzere alındığının söylendiğini ifade etti. Ancak çimentoların belediye adına mı yoksa belediye iştiraklerinden olan EBUAŞ adlı şirket adına mı alındığını bilmediklerini ifade eden Karahüseyinoğlu, "Biz yazılı olarak o gün mecliste dile getirdik ve dedik ki; yazılı olarak bununla ilgili belgeleri bilgileri ver Behçet Bey de diğer grup vekili arkadaşlarımız da siyasi partiler de bunu söylediler. Bunun üstü örtüldü. O çimentolar ne oldu? Onunla ilgili ne yapılıyor? Biz bunu soracağız. Dolayısıyla bu çimentolarla ilgili bir şey isteyebiliriz bu noktada. Yani bunlar nerede kullanılabilir? Toprak olmuş. Çünkü on kat üst üsteymişler, bu taşlaşmış bir çimento haline gelmiş, yani böyle bir şey" dedi.