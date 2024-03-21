Elazığ Belediyesi Ramazan programlarına ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuk oldu

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Elazığ Belediyesi Ramazan programlarına, Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuk oldu.

Elazığ Belediyesinin Ramazana özel düzenlediği birbirinden güzel etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen geleneksel Ramazan etkinliklerinin 10. gününde tarihçi, yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuk oldu. Prof. Dr. Şimşirgil'in dopdolu bir içeriğe sahip söyleşi programına, özellikle öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu'nun Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e Elazığ Belediyesi Çinicilik Kursu'nda el emeği göz nuru yapılan çaydaçıra figürlü tabağın hediye edilmesi ile sona erdi. - ELAZIĞ