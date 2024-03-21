Elazığ Belediyesi Ramazan programlarına ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuk oldu

Elazığ Belediyesi Ramazan programlarına, Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuk oldu.
Elazığ Belediyesinin Ramazana özel düzenlediği birbirinden güzel etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen geleneksel Ramazan etkinliklerinin 10. gününde tarihçi, yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuk oldu. Prof. Dr. Şimşirgil'in dopdolu bir içeriğe sahip söyleşi programına, özellikle öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Program, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu'nun Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e Elazığ Belediyesi Çinicilik Kursu'nda el emeği göz nuru yapılan çaydaçıra figürlü tabağın hediye edilmesi ile sona erdi. - ELAZIĞ
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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