Elazığ Belediyesi şehidin istediği yerine getirdi

Elazığ Belediyesi, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in istediğine duyarsız kalmayarak sosyal medya hesabından 'Vatan size minnettar' açıklaması ile paylaştı.

6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in arkadaşına attığı mesajda 'Şehit olursam beni unutmayın her yerde paylaşın' istediğine Elazığ Belediyesi kayıtsız kalmadı. Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden 'Vatan size minnettar' açıklamasıyla yapılan paylaşım görenleri duygulandırdı. - ELAZIĞ