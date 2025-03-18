Elazığ\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

Elazığ'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da Çanakkale Deniz Zaferinin 110'uncu yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Garnizon Şehitliğinde resmi tören düzenlendi. Törende çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın dua etmesinden sonra saygı atışı yapıldı. Daha sonra Garnizon, 15 Temmuz ve İcadiye şehitliklerinde kabir ziyareti gerçekleştirilerek karanfil bırakıldı.

Törene, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, kurum amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. - ELAZIĞ